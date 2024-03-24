Бывший генерал НАТО заявил, что Украина не сможет одержать победу. И вот почему

Опубликовано: 24.03.2024 13:01 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший генерал НАТО Харальд Куят заявил, что армия Украины не обладает должным военным потенциалом, чтобы победить российские войска на поле боя. Об этом он рассказал в интервью изданию BBC, передаёт RBB Inforadio.

Харальд Куят отметил, что Украине не хватает боеприпасов, оружия и военных кадров. А вот российская армия, по его словам, наоборот стала сильнее, чем была изначально. Кроме того, он заявил, что Россия сейчас успешнее, нежели в 1980-х годах во время холодной войны.

“В Германии романтизируют войну. Думают, что её можно выиграть моральными доводами. Но для этого нужны военные возможности, огневая мощь. И в этом плане, на самом деле, все медленно, но верно складывается в пользу России”, — заявил экс-генерал НАТО.

Идею о том, что Украина одержит победу, если получит ещё больше оружия, он назвал “полной чушью” и добавил: “Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы”.

Ранее Телеграф писал, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против того, чтобы поставлять Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. Он считает, что при “неправильном использовании они могут достичь конкретной цели где-нибудь в Москве”.

Почему Шольц против? В Германии подсчитали, куда Украина сможет ударить ракетами Taurus в России