"Быстрая военная катастрофа" - Стрелков объявил о наступившем "цугцванге" армии РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.01.2023 12:24 , Обновлено: 19.01.2023

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил, что российская армия оказалась в глубоко проигрышном положении после 10 месяцев вторжения в Украину.

По его мнению, Украина пользуется не только материальной помощью Запада в виде вооружений и боеприпасов, но и интеллектуальной. В противовес, в российской армии командование “демонстрирует общий уровень дебилизма… высшего генералитета”.

По его словам, командование ВСУ с помощью Запада может предсказат любые действия российской армии. ”… у НАТО есть многочисленная космическая группировка и эффективная современная воздушная разведка. А еще есть радио-перехват и радио-локация. И наличие мозгов в штабах и аналитических центрах. Напомню, что наступление ВС РФ годичной давности противник спрогнозировал (и даже разместил информацию в СМИ) загодя и с точностью до нескольких суток…”, - написал в своем ВК Игорь Гиркин.

По его словам, некие российские эксперты уже давно обсуждают вопрос: “что делать?”. “И там неглупые люди пришли к выводу, что в текущей ситуации РФ находится в полном “цугцванге”: стоять в обороне нельзя, так как это быстро ухудшает стратегическое положение России, а наступать нельзя, поскольку это чревато быстрой военной катастрофой - боеспособность и боевой дух армии сильно напоминают такие-же перед июльским наступлением Керенского 1917 года”, - написал Игорь Стрелков.

По его мнению, выход из ситуации может быть только в полной смене командования в российской армии. “Ну, а о том, что в Кремле все-таки пойдут на кардинальные кадровые и прочие необходимые реформы, пока ситуация на фронте относительно стабильна и есть немного времени на их реализацию - уже и речи нет… в это никто уже не верит”, - признался он.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские генералы ожидают новое наступление России, но по старым правилам - накопление численного превосходства и попытку прорыва в стиле “задавить массовостью”.

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