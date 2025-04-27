"Было похоже на зону боевых действий" - В канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу

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Опубликовано: 27.04.2025 14:24 , Обновлено: 27.04.2025

На фестивале по случаю филиппинского праздника - дня Лапу-Лапу - в канадском Ванкувере вечером 26 апреля внедорожник въехал в толпу людей. По последним данным полиции, которые привел канадский телеканал CBC, погибли девять человек, еще несколько ранены.

На вечеринке по случаю праздника собралось за день до 100 тыс. человек. По информации CBC, посетители фестиваля задержали подозреваемого до прибытия полиции. Этого мужчину в возрасте около 30 лет взяли под стражу.

Фото: Reuters

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Лапу-Лапу (1491—1542 гг.) — мусульманский вождь острова Мактан (Висайские острова, Филиппины), известный как первый филиппинский борец с испанскими колонизаторами, национальный филиппинский герой, убивший мореплавателя Магеллана.

После выходцев из Южной Азии и китайцев филиппинская община является третьей по величине культурной группой в Британской Колумбии (провинция на западе Канады). По данным Статистического управления Канады, численность общины составляет более 174 тыс. человек, что составляет 3,5% от общей численности населения провинции. Поэтому в честь Лапу-Лапу и проводят фестиваль.

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По словам временного начальника полиции Стива Рая, перед праздником оценили безопасность мероприятия и отслеживали ее с участием заинтересованных сторон. Полиция начала расследование. «Мы уверены, что этот инцидент не был актом терроризма», — заявила полиция Ванкувера.

Рай сказал, что подозреваемый «был известен полиции при определенных обстоятельствах», но не стал вдаваться в подробности, [link href=“https://www.reuters.com/world/vancouver-live-multiple-people-dead-injured-after-vehicle-plows-into-street-2025-04-27/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Reuters.

Фото: Reuters

Журналист из Торонто Крис Пангилинан описал происходившие в тот вечер события. С его слов, [link href=“https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vehicle-hits-crowd-filipino-festival-lapu-lapu-day-block-party-1.7519778” target=“_blank” rel=“noopener”] переданных [/link] CBC, инцидент произошел, когда главный артист фестиваля закончил свое выступление, а рабочие разбирали сцену, торговые палатки.

Пангилинан сообщил, что съемочные группы разобрали баррикаду, которая преграждала движение, чтобы пропустить транспортное средство. По словам журналиста, в то время как несколько машин осторожно ехали сквозь толпу, одно авто внезапно набрало скорость и сбило человека.

Фото: Reuters

“Затем мы поняли, что происходит, и все начали кричать. [Водитель] просто нажал на педаль газа и врезался в сотни людей. Это было похоже на удар шара для боулинга — все кегли взлетели в воздух”, - продолжил он.

“Это было похоже на зону боевых действий… Повсюду были тела”, - поделился эмоциями Пангилинан, добавив, что видел “бесчисленное количество” раненых.

Мэр Ванкувера Кен Сим написал в соцсети X, что «потрясен и глубоко опечален» произошедшим. «Мы мысленно со всеми пострадавшими и с филиппинской общиной Ванкувера», — добавил он.

Посольство Канады на Филиппинах в своем аккаунте Х [link href=“https://x.com/CanEmbPH?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1916420017823903885%7Ctwgr%5E53f79588a4d2c171adbeb02faba39bf7839c94cf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fworld%2Fvancouver-live-multiple-people-dead-injured-after-vehicle-plows-into-street-2025-04-27%2F” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] следующее: “Мы опустошены и убиты горем в связи с ужасной трагедией, произошедшей во время фестиваля Лапу-Лапу в Ванкувере. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования близким погибших и раненых и присоединяемся к филиппинско-канадскому сообществу в их горе”.

Ранее Telegraf.news писал, что в центре Мюнхена в Германии 13 февраля машина въехала в толпу на демонстрации профсоюза Verdi. По данным полиции, пострадали 20 человек. Подозреваемого задержали.

В Мюнхене машина врезалась в толпу на демонстрации — известно о 20 пострадавших