Были на грани Третьей мировой. В Польше рассказали о взрыве ракеты на своей границе

Опубликовано: 16.11.2023 09:31 , Обновлено: 16.11.2023

15 ноября в Польше отметили год после того, как обломки ракеты упали в Пшеводово, примерно в 10 километрах от границы с Украиной на зерносборный пункт. Тогда погибли два человека: 60-летний работник зерносборщика и 60-летний фермер.

Это произошло в тот день, когда российские войска нанесли крупномасштабный ракетный удар по Украине. Первые сообщения, в том числе от агентства AP, предполагали, что это, вероятно, была российская ракета.

“На ракетную атаку отвечают ответным ударом. И такой сценарий рассматривался. После инцидента общественности пришлось долго ждать какой-либо информации. Это было необходимо, потому что у нас была ситуация, которая могла перерасти в Третью мировую войну. Подтверждение каждой версии было как ходить по острию бритвы”, — заявил собеседник wp.pl, пожелавший остаться анонимным соратник президента Польши Анджея Дуды.

По его словам, сразу после инцидента в администрации Анджея Дуды предположили худший вариант развития событий: именно российская ракета упала в Пшеводово.

“Однако ни пожарный из местной Добровольной пожарной части, ни местный полицейский не смогли выяснить: действительно ли мы имеем дело с ракетой. Когда все собрались в Бюро национальной безопасности, потребовалось время, чтобы отправить на место взрыва эксперта. И речь здесь идет об офицере секретной службы из Люблинского отделения. С учетом циркуляции информации и времени на поездку ему потребовалось около 3 часов, чтобы прибыть на место”, - вспомнил польский чиновник.

“Потом мы получили подтверждение, что это обломки ракеты. Однако мы не знали, была ли она российской или украинской. Необходимо было просмотреть следы радиолокационных систем с радиолокационных станций, расположенных в этом районе. Первоначально речь шла о двух ракетах, которые должны были попасть туда. Но второго взрыва не было. При этом там искали вторую ракету, которая представляла потенциальную угрозу”, - заявил информатор.

Чтобы попытаться как можно быстрее выяснить обстоятельства инцидента, польские службы связались с Белым домом и генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Яцек Сьевера, глава Бюро национальной безопасности Польши, трижды разговаривал с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности президента США. За этими переговорами последовал разговор Анджея Дуды и Джо Байдена.

“Американцы тоже вначале не знали, российская это ракета или украинская. И каким должен был быть наш ответ? Чтобы подтвердить данные наших радиолокационных станций, нам пришлось сравнить их с информацией, среди прочего: с самолета-разведчика дальнего действия (американского - Ред.)… Но для получения от них какой-либо информации необходимо было согласие сверху. Такое мы получили от Салливана”, - рассказал соратник польского президента.

Вечером 15 ноября после заседания в Бюро национальной безопасности было решено “проверить, есть ли основания для запуска процедур, вытекающих из статьи 4 Североатлантического договора” . В соответствии с этой статьей Стороны должны проводить консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон окажется под угрозой».

“Приблизительно в 22:00 у нас были все основания сделать вывод, что это была украинская ракета. Это была информация от НАТО, Белого дома и наших систем. Никаких веских доказательств, скорее косвенные доказательства, в основном за счет показаний американской системы АВАКС”, - признался собеседник издания Wirtualna Polska.

Позднее власти Польши объявили, что два поляка погибли из-за взрыва украинской ракеты.

Расследование взрыва в Пшеводове до сих пор ведет Национальная прокуратура Польши. Там получили заключение экспертов, в котором говорится, что в Пшеводове взорвалась украинская ракета ПВО. Ракета была выпущена из комплекса противоракетной обороны С-300 и предназначалась для уничтожения приближающейся российской ракеты Х-101.

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