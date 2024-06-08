"Была избита" - Неизвестный напал на премьер-министра Дании в центре Копенгагена

Опубликовано: 08.06.2024 11:10 , Обновлено: 08.06.2024

Неизвестный мужчина напал вечером 7 июня на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена. Полиция сообщила, что арестовала подозреваемого.

«Премьер-министр Метте Фредериксен была избита в пятницу вечером на [площади] Культорвет в Копенгагене мужчиной, который впоследствии был арестован. Премьер-министр шокирована инцидентом”, - сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса главы датского правительства.

Местный житель рассказал Reuters, что Фредериксен сбежала после нападения и “не имела никаких внешних признаков телесных повреждений”.

“Она выглядела немного напряженной”, - поделился информацией с агентством бариста Сорен Кьергор, который работает на площади. Он увидел, как премьера уводили охранники после нападения.

По информации источника датского издания Ekstra Bladet, с главой правительства все в порядке, однако она “очень потрясена”.

Полиция сообщила о расследовании инцидента.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в словацком Хандлове неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Нападавшего задержали, он совершил покушение на Фицо после заседания правительства.

Неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо