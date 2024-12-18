«Был завербован украинскими спецслужбами» - СК РФ задержал подозреваемого в подрыве генерала Кириллова

Опубликовано: 18.12.2024 10:08 , Обновлено: 18.12.2024

Следственный комитет (СК) России утром 18 декабря отчитался о задержании подозреваемого во взрыве в Москве, в результате которого накануне погиб российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Им оказался гражданин Узбекистана, который, по мнению российских следователей, действовал "по заданию украинских спецслужб".

Задержание подозреваемого провели силами трёх силовых структур - Следкома, ФСБ и МВД России, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержанного - гражданина Узбекистана 1995 года рождения уже доставили к следователю для проведения следственных действий.

“В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов”, - озвучили свою версию произошедшего в российском ведомстве.

По их данным, чтобы наблюдать за домом Кириллова, подозреваемый арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нём камеру видеонаблюдения и в онлайн-режиме транслировал видео с неё “организаторам теракта в город Днепр”. Взрывное устройств, заложенное в электросамокате, по версии следователей, было активировано дистанционно.

В СК РФ также заявили, что мужчине пообещали денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов после исполнения “заказа” и гарантировали выезд в “одну из европейских стран для проживания”.

Отметим, что расследованием дела занимается Главное следственное управление СК России. По предварительным данным, следователи усмотрели в нём признаки преступлений, предусмотренных статьями 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ - убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать “иных лиц”, предположительно причастных к организации взрыва.

Как сообщал Telegraf.news, взрыв прогремел утром 17 декабря у подъезда жилой многоэтажки на Рязанском проспекте в Москве. Его жертвами стали два российских военных — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

В Москве подорвали российского военачальника и его помощника