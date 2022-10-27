"Буря наступает" - У Зеленского вспомнили о Фрейде после речи Путина

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.10.2022 19:31 , Обновлено: 27.10.2022

Появилась первая реакция из Офиса президента Украины после выступления Владимира Путина 27 октября. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что любое выступление главы РФ укладывается во фразу "по Фрейду". Были и другие комментарии.

“Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид - обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер - пожнет бурю. Буря наступает”, - написал Михаил Подоляк в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1585657795470311426?t=TDNQ0_d7NFRXFGT0NCdEaQ&s=19

А политический обозреватель из Германии Александр Фридман уверен, что во время своего выступления Владимир Путин выглядел неубедительно.

“Путин произнес очередную речь не отрока, но обиженного на весь Запад и грезящего прошлым пожилого мужа. На фоне российских проблем в Украине особенно комично выглядят его рассуждения о новом миропорядке и роли России в нем”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2994” rel=“noopener” target=“_blank”] считает [/link] обозреватель.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Путин заявил 27 октября во время выступления на Валдае, что не считает себя врагом Запада. Впрочем, потом уточнил, что их два, а договариваться он готов только с одним. В конце речи он пообещал всем землянам “самое опасное десятилетие”.

Путин пообещал всей Земле «самое опасное десятилетие»