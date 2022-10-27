"Буря наступает" - У Зеленского вспомнили о Фрейде после речи Путина
Появилась первая реакция из Офиса президента Украины после выступления Владимира Путина 27 октября. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что любое выступление главы РФ укладывается во фразу "по Фрейду". Были и другие комментарии.
“Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид - обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер - пожнет бурю. Буря наступает”, - написал Михаил Подоляк в Twitter.
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1585657795470311426?t=TDNQ0_d7NFRXFGT0NCdEaQ&s=19
А политический обозреватель из Германии Александр Фридман уверен, что во время своего выступления Владимир Путин выглядел неубедительно.
“Путин произнес очередную речь не отрока, но обиженного на весь Запад и грезящего прошлым пожилого мужа. На фоне российских проблем в Украине особенно комично выглядят его рассуждения о новом миропорядке и роли России в нем”, - [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2994” rel=“noopener” target=“_blank”] считает [/link] обозреватель.
Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Путин заявил 27 октября во время выступления на Валдае, что не считает себя врагом Запада. Впрочем, потом уточнил, что их два, а договариваться он готов только с одним. В конце речи он пообещал всем землянам “самое опасное десятилетие”.