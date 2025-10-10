Бундесвер усилил защиту немецкой базы НАТО из-за "неопознанного дрона"

Опубликовано: 10.10.2025 07:53 , Обновлено: 10.10.2025

Вечером 9 октября немецкий журнал Spiegel сообщил о неопознанном беспилотнике, который якобы засекли на базе НАТО в Гайленкирхене, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Узнали, что известно об инциденте, из-за которого Бундесвер распорядился усилить меры защиты на базе.

По данным Spiegel, беспилотник пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой базы НАТО в Гайленкирхене — несмотря на действующий режим бесполетной зоны и пристальное наблюдение. О падении дрона или его сбитии не сообщалось.

Другое немецкое издание BILD направило официальный запрос в НАТО на комментарий по инциденту и получило ответ, в котором утверждается, что на самом деле беспилотников над базой в этот вечер не наблюдалось.

Однако, как признал неназванный представитель НАТО, на базе, действительно, сработала система оповещения, предупреждающая об угрозе беспилотника. Как пояснили в пресс-слудбе НАТО, Бундесвер защищает базу в Гайленкирхене специальными системами обороны. Их датчики способны обнаруживать даже самые маленькие раке и дроны и, при необходимости, отражать их. Однако у этой технологии есть свои ограничения: радиус действия ограничен и защищает ближайшее окружение. Сама система датчиков считается высоко чувствительно, поэтому там не исключили, что тревога могла быть ложной.

На базе в Гайленкирхене базируются самолёты-разведчики AWACS, критически важные для контроля воздушного пространства на восточном фланге НАТО. Поэтому военная полиция и гражданские силы немедленно прибыли и провели тщательный обыск территории вокруг базы.

Однако поиски не увенчались успехом. Ни дрон, ни его возможный груз не были обнаружены. Что именно пролетело над Гайленкирхеном в среду вечером, пока остаётся неясным.

Тем не менее, по данным издания Spiegel, учитывая важность базы, Бундесвер направил руководству базы служебную записку, в которой распорядился дополнительно усилить меры защиты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне депутаты Европарламента 9 октября приняли резолюцию с осуждением инцидентов с беспилотниками, произошедшими ранее этой осенью в государствах - членах ЕС и НАТО, ответственность за которые там возложили на Россию. Евродепутаты расценили инциденты как “безрассудные и эскалационные действия” и призвали усилить санкционное давление не только на саму Москву, но и на её партнёров, в частности, на Беларусь, Иран и Северную Корею.

Европарламент призвал ЕС усилить санкции против Беларуси