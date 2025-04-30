Букмекеры уже "выбрали" нового Папу? Посмотрели, кому пророчат победу на Конклаве в Ватикане
В то время, как все католики мира застыли в ожидании 7 мая, когда начнется Конклав, в ходе которого кардиналы выберут преемника Папы Франциска, букмекеры уже назвали фаворитов предвыборной гонки.
По мнению ведущих букмекерских контор (мы посмотрели самые известные), наибольшие шансы стать следующим Папой у итальянского кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря Святого Престола и бывшего посла Ватикана в Беларуси. Кстати, он будет председательствовать на Конклаве.
Среди лидеров также можно увидеть кардиналов Луиса Антонио Тагле из Филиппин и Питера Терксона из Ганы, а также итальянца Маттео Зуппи.
В то же время, стоит помнить, что букмекеры не имеют доступа к “секретной” информации, а ставки формируются исходя из спроса и предложения самих игроков. Таким образом, кардиналы с самыми низкими коэффициентами считаются фаворитами не потому, что букмекеры что-то узнали, а потому что так прогнозируют те, кто делает ставки.
«В отличие от традиционных ставок в букмекерских конторах, где коэффициенты устанавливает оператор, здесь цена фаворита формируется непосредственно из ставок, сделанных участниками рынка», — пояснил финансовый эксперт Кароль Слободзян в интервью Interia.
|Кандидат
|Коэффициент
|Вероятность
|Пьетро Паролин
|+225
|30.8%
|Луис Антонио Тагле
|+300
|25%
|Маттео Зуппи
|+550
|15.4%
|Питер Терксон
|+600
|14.3%
|Роберт Сара
|+700
|12.5%
|Пьербаттиста Пицабалла
|+1000
|9.1%
|Петер Эрде
|+1100
|8.3%
|Реймонд Лео Бёрк
|+2000
|4.8%
|Рейнхард Маркс
|+2500
|3.8%
|Кевин Фаррелл
|+2500
|3.8%
Тем временем, кардиналы, уже собравшиеся перед Конклавом в Ватикане, обратились ко всем верующим мира с просьбой о молитвенной поддержке в процессе принятия ими важных решений для Церкви. И о ставках в их обращении ничего не было.
[inf]В Конклаве, который начнется 7 мая, примут участие 133 кардинала-выборщика. Самому молодому из них 45 лет, самому старшему — 79. Более трех четвертей из них были назначены Папой Франциском. 22 назначены Бенедиктом XVI. Ветеранами папских выборов станут кардиналы, назначенные Иоанном Павлом II, в том числе Филипп Барбарен из Франции, Йосип Бозанич из Хорватии и Питер Терксон из Ганы.
Европу представляют 51 кардинал. 37 кардиналов-выборщиков представляют Америку (16 из Северной Америки, 4 из Центральной Америки и 17 из Южной Америки), 23 из Азии, 18 из Африки и 4 из Океании.[/inf]
Ранее Telegraf.news писал, что пресс-служба Святого Престола подтвердила, что Конклав для выборов нового Папы Римского, начнется 7 мая. Нового главу католиков выберут 133 кардинала из 71 страны мира, но белорусов среди них нет.
Специальная фольга на окнах. Итальянские СМИ раскрыли, как в Ватикане будут выбирать нового Папу Римского