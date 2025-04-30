Букмекеры уже "выбрали" нового Папу? Посмотрели, кому пророчат победу на Конклаве в Ватикане

Опубликовано: 30.04.2025 14:36 , Обновлено: 30.04.2025

В то время, как все католики мира застыли в ожидании 7 мая, когда начнется Конклав, в ходе которого кардиналы выберут преемника Папы Франциска, букмекеры уже назвали фаворитов предвыборной гонки.

По мнению ведущих букмекерских контор (мы посмотрели самые известные), наибольшие шансы стать следующим Папой у итальянского кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря Святого Престола и бывшего посла Ватикана в Беларуси. Кстати, он будет председательствовать на Конклаве.

Среди лидеров также можно увидеть кардиналов Луиса Антонио Тагле из Филиппин и Питера Терксона из Ганы, а также итальянца Маттео Зуппи.

В то же время, стоит помнить, что букмекеры не имеют доступа к “секретной” информации, а ставки формируются исходя из спроса и предложения самих игроков. Таким образом, кардиналы с самыми низкими коэффициентами считаются фаворитами не потому, что букмекеры что-то узнали, а потому что так прогнозируют те, кто делает ставки.

«В отличие от традиционных ставок в букмекерских конторах, где коэффициенты устанавливает оператор, здесь цена фаворита формируется непосредственно из ставок, сделанных участниками рынка», — пояснил финансовый эксперт Кароль Слободзян в интервью Interia.

Кандидат Коэффициент Вероятность Пьетро Паролин +225 30.8% Луис Антонио Тагле +300 25% Маттео Зуппи +550 15.4% Питер Терксон +600 14.3% Роберт Сара +700 12.5% Пьербаттиста Пицабалла +1000 9.1% Петер Эрде +1100 8.3% Реймонд Лео Бёрк +2000 4.8% Рейнхард Маркс +2500 3.8% Кевин Фаррелл +2500 3.8%

Тем временем, кардиналы, уже собравшиеся перед Конклавом в Ватикане, обратились ко всем верующим мира с просьбой о молитвенной поддержке в процессе принятия ими важных решений для Церкви. И о ставках в их обращении ничего не было.

[inf]В Конклаве, который начнется 7 мая, примут участие 133 кардинала-выборщика. Самому молодому из них 45 лет, самому старшему — 79. Более трех четвертей из них были назначены Папой Франциском. 22 назначены Бенедиктом XVI. Ветеранами папских выборов станут кардиналы, назначенные Иоанном Павлом II, в том числе Филипп Барбарен из Франции, Йосип Бозанич из Хорватии и Питер Терксон из Ганы.

Европу представляют 51 кардинал. 37 кардиналов-выборщиков представляют Америку (16 из Северной Америки, 4 из Центральной Америки и 17 из Южной Америки), 23 из Азии, 18 из Африки и 4 из Океании.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-служба Святого Престола подтвердила, что Конклав для выборов нового Папы Римского, начнется 7 мая. Нового главу католиков выберут 133 кардинала из 71 страны мира, но белорусов среди них нет.

Специальная фольга на окнах. Итальянские СМИ раскрыли, как в Ватикане будут выбирать нового Папу Римского