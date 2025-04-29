Специальная фольга на окнах. Итальянские СМИ раскрыли, как в Ватикане будут выбирать нового Папу Римского

Опубликовано: 29.04.2025 18:21 , Обновлено: 29.04.2025

Пресс-служба Святого Престола подтвердила, что Конклав для выборов нового Папы Римского, начнется 7 мая. Нового главу католиков выберут 133 кардинала из 71 страны мира, но белорусов среди них нет.

В среду, 7 мая, утром кардиналы примут участие в мессе Pro eligendo Papa. Днем они войдут в Сикстинскую капеллу в составе процессии. Согласно положениям Апостольской конституции Иоанна Павла II Universi dominici gregis, в ситуации, когда Конклав начинается во второй половине дня, в первый день проводится только одно голосование. В последующие дни будут проходить по два голосования утром и два во второй половине дня.

Для избрания необходимо собрать не менее ⅔ голосов плюс один из всех участвующих в выборах кардиналов. Об избрании понтифика оповещают белым дымом из печной трубы над Сикстинской капеллой. Дым образуется от сжигания дров с добавлением специального красящего вещества, придающего нужный оттенок. Этот порядок был утвержден на Втором Лионском соборе (1274 год).

Избрание Папы Римского - процедура отработанная веками, однако новые технологии внесли свои коррективы. Главное требование - отрезать кардиналов, участвующих в Конклаве, от внешнего мира на время, пока они не решат, кто станет новым понтификом.

Именно поэтому организаторы Конклава решили уделить внимание кибербезопасности. Итальянская газета Corriere Della Sera сообщила, что в последние дни технические специалисты, работающие в Ватикане, пытаются предусмотреть все возможные уязвимости в системе безопасности и принять соответствующие меры.

Так, были установлены глушители частот, чтобы помешать сотовым телефонам принимать и передавать сигналы. А на окнах были наклеены специальные пленки (фольга) для защиты от подслушивающих дронов и лазеров.

Технические эксперты Ватикана уверяют, что Сикстинская капелла станет настоящим цифровым бункером. Кардиналам будет необходимо оставлять у входа мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и любые другие цифровые устройства, способные поддерживать связь с внешним миром.

Жандармерия Ватикана также внесла свои пункты в план компьютерной безопасности. Серверы столицы католиков были перемещены в Ватиканскую апостольскую библиотеку. Все коммуникации будут зашифрованы.

Кстати, кардиналы Конклава после того, как попадут в Сикстинскую капеллу, не выйдут из неё до избрания Папы Римского. Самый продолжительный Конклав продолжался 179 дней, или 5 месяцев и 27 дней, в 1740 году, когда кардиналы избрали Папой Бенедикта XIV. А начиная с 1846 года Конклавы не длились более пяти дней. Кардиналам так же с начала 20-го века запрещено сообщать о том, за кого они голосовали, чтобы исключить влияние светских властей на решение Конклава.