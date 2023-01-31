Буданов объяснил, почему Путин в Кремле может быть ненастоящим

Опубликовано: 31.01.2023 13:37 , Обновлено: 31.01.2023

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post объяснил, почему сомневается, что президент России Владимир Путин сейчас «настоящий».

Буданов считает, что Путин «неизлечимо болен раком» и «имеет несколько двойников».

«Это открытый вопрос, настоящий ли это сейчас Путин», — заявил глава украинской разведки.

К слову, с этими словами газета связала и недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения», — сказал он.

На это в Кремле ответили, что «Путин есть и будет».