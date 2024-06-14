Бронетранспортеры и не только. Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Что в него вошло?

Опубликовано: 14.06.2024 09:08 , Обновлено: 14.06.2024

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал новый пакет помощи Украине, куда вошла военная техника, боеприпасы и не только. Кроме того, со слов главы ведомства, страна пожертвовала 16 млн евро в Международный фонд для Украины на закупку систем противовоздушной обороны.

“Я с гордостью сообщаю, что Литва пожертвовала 16 миллионов евро возглавляемому Великобританией Международному фонду для Украины на закупки ПВО», - сообщил Кащюнас на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

По его словам, «для возможной победы Украины жизненно важно получить больше финансирования на военную помощь”. Глава оборонного ведомства Литвы рассказал, что в пакет материальной помощи вошли бронетранспортеры М113, “которые доберутся до Украины до конца этой недели”, боеприпасы калибра 5,56 мм, беспилотные системы наблюдения, системы подавления беспилотников, а также электрогенераторы, грузовые шины.

«Чем сильнее будут наши долгосрочные обязательства перед Украиной, тем скорее закончится война», - процитировало Кащюнаса Министерство национальной обороны.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что президент США Джо Байден 7 июня объявил выделение нового пакета помощи Украине на сумму $225 млн. По информации The Guardian, туда вошли боеприпасы для артиллерийской ракетной системы Himars, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.

«Мы всё ещё в деле» — Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины