Британия решила перебросить в Польшу 16 тысяч солдат и истребители Typhoon. Что ответили в Варшаве?

Опубликовано: 23.04.2024 20:23 , Обновлено: 23.04.2024

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Варшаву 23 апреля заявил, что его страна перебросит в Польшу истребители Typhoon, а также 16 000 солдат.

“Мы будем укреплять наше сотрудничество во всех форматах. Истребители «Тайфун» будут патрулировать воздушное пространство Польши. Мы также отправим 16 000 солдат в поддержку… Между Польшей и Великобританией существуют крепкие связи, которые укрепляют безопасность. Мы также говорили о возможностях оружейной промышленности. Мы строим фрегаты и новую систему ПВО, которая защитит небо над Польшей”, - рассказал Сунак.

Такое заявление премьер-министр Великобритании сделал на пресс-конференции с участием премьер-министра Польши Дональда Туска. Британский политик добавил, что “Польша находится в центре обеспечения безопасности во всей Европе”.

“Наши страны являются хорошим примером большой программы по укреплению обороны”, - уточнил премьер-министр Великобритании.

В Польше не отказались от такого предложения британцев. “Наше общее намерение состоит в том, чтобы оборонные инициативы привели к скоординированной политике безопасности, которая охватит весь континент и Великобританию. Пришло время положить конец периоду конкуренции и конкуренции между различными инициативами по защите Европы”, - заявил в ответ премьер-министр Дональд Туск.

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