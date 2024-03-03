Палестинцы стали нападать на грузовики с гуманитарной помощью. В ООН нашли выход?

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Опубликовано: 03.03.2024 17:35 , Обновлено: 03.03.2024

Палестинцы устроили крушение египетского грузовика с гуманитарной помощью, в результате которого погиб водитель. Но, вместо спасения, они принялись грабить машину.

Палестинские источники сообщили, что водитель был убит камнем, попавшим ему в голову.

Нападения палестинцев в секторе Газа на грузовики с гуммагиартнцо помощью стали происходить чаще в последнее время. В Сети уже появлялись видео, снятые самими нападавшими, где палестинцы бросают камни в проезжающие мимо фуры с продуктами и товарами первой необходимости.

Один из водителей из Египта предупредил других водителей грузовиков, чтобы они добровольно не возили гуманитарную помощь в Газу. По его словам, египетские водители грузовиков, доставляющие гуманитарную помощь в сектор Газа, регулярно подвергаются нападениям. Он утверждает, что один из них был жестоко избит после того, как его вытащили из грузовика несколько дней назад.

Тем временем, гуманитарную помощь палестинцам оказывают и по воздуху, чтобы не подвергать опасности людей.