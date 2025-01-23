Опубликовано: 23.01.2025 20:28 , Обновлено: 23.01.2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту Илона Маска, которого обвинили в использовании «нацистского приветствия» на инаугурации Дональда Трампа. В своём посте в соцсети X Нетаньяху назвал Маска «большим другом Израиля» и заявил, что миллиардера «оклеветали».

«Илон Маск оклеветан», — написал Нетаньяху, напомнив, что Маск посетил Израиль после событий 7 октября 2023 года и «неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя».

Напомним, что во время своего выступления после инаугурации Трампа Илон Маск сделал жест, который многие пользователи сети и СМИ интерпретировали как «нацистское приветствие». Миллиардер приложил правую руку к груди, затем отставил её в сторону ладонью вниз и повторил движение, повернувшись в другую сторону. Сам Маск назвал подобные утверждения «скучными». Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали.

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