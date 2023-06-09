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Большие потери не остановят украинцев? ВСУ двинулись вперёд на трех направлениях. Что известно?

Большие потери не остановят украинцев? ВСУ двинулись вперёд на трех направлениях. Что известно?
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Украина понесла "значительные потери" техники и солдат в попытке прорвать российскую оборону, сообщили западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В Минобороны России заявили о срыве украинского наступления под Бахмутом, а в украинском оборонном ведомстве заявили, что наступление продолжается сразу "по нескольким направлениям".

О “значительных” потерях украинских вооружённых сил при попытке прорвать оборону противника заявили два высокопоставленных американских чиновника в интервью CNN. По их словам, ВСУ столкнулись “с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских войск”. В числе технических потерь американские источники назвали и поставленные США бронетранспортеры MRAP.

“Украинским войскам удалось разгромить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали ожесточенное сопротивление”, - передаёт издание слова американских чиновников. По их словам, большой урон украинской бронетехнике нанесли росийские  оборонительные рубежи, которые “на некоторых участках имеют несколько уровней глубины и отмечены минными полями”.

При этом оба американских чиновника убеждены, что даже серьёзные потери ВСУ не повлияют на запланированное контрнаступление, хотя оно и о”займет много времени”.

“Мы радуемся каждому метру”

О том, что ВСУ не намерено отказываться от прорыва российской обороны на восточном направлении заявили и в Минобороны Украины. Так, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр в настоящее время “наступление идет по нескольким направлениям”.

“Мы радуемся каждому метру”, - цитирует её CNN.

В одном из последних отчётов, которые Маляр публикует в своем телеграм-канале, она сообщила о наступлении ВСУ по нескольким направлениям фронта, как на востоке, так и на юге. По её словам, 8 июня продолжались активные боевые действия  под Бахмутом , велся бой за Великую Новоселку на Новопаловском направлении , а на Запорожском направлении (в районе Орехова) российские войска оставались “в активной обороне”.

Между тем, представитель Генерального штаба ВСУ в интервью агентству Reuters опроверг заявления о начале масштабного контрнаступления.

“У нас нет такой информации”, - цитирует агентство представителя Генштаба.

Тем временем в Минобороны России заявили о том, что наступление ВСУ под Бахмутом было сорвано. По их заявлению, на Южно-Донецком направлении ВСУ “не достигли целей наступления” и понесли “значительные потери”, в том числе, в виде бронетехники западного производства.

Утром 9 июня в российском Минобороны отчитались об уничтожении десятков украинских танков, БМП, сбитых беспилотниках “Фурия” и “Лелек”, уничтожении миномётных и гранатомётных расчётов.

“Дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада зависит от успеха контрнаступления ВСУ”

Тем временем в США заявили, что дальнейшая поддержка Украины в этой войне со стороны западных стран зависит именно от успеха украинского контрнаступления. Об этом, со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в США, сообщило издание Politico.

“Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечет. Споткнетесь или не оправдаете ожиданий, и эта поддержка, скорее всего, иссякнет, что вызовет повышенные призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию”, - отмечает издание.

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