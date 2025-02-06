"Больше не будем терпеть" — Израиль вслед за США решил выйти из СПЧ ООН

Опубликовано: 06.02.2025 11:52 , Обновлено: 06.02.2025

Министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что страна решила покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ), как это ранее сделали США. Он обвинил орган в пропаганде антисемитизма и том, что СПЧ "демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке", имея ввиду свою страну.

«Дискриминация в отношении нас очевидна: в СПЧ ООН Израиль — единственная страна, пункт повестки дня которой посвящён исключительно ему», — отметил глава МИД. Он добавил, что орган принял более 100 резолюций с осуждением Израиля — это около 20% от общего числа когда-либо принятых Советом. Саар подчеркнул: это больше, чем приняли против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых.

[info_b]Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств. Генассамблея ООН создала его в 2006 году с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире».[/info_b]

К слову, накануне свою страну из Совета ООН по правам человека также вывел президент США Дональд Трамп. Саар от имени Израиля приветствовал это решение и заявил, что его страна «больше не будет терпеть» дискриминацию, передало местное издание The Jerusalem Post.

Вслед за США

Напомним, Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека в день встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Последний в прошлом не раз критиковал СПЧ ООН, в том числе за «вопиющую антиизраильскую одержимость».

В указе Трампа говорится, что хотя США и выступили соучредителями ООН с целью избежать глобальных конфликтов после Второй мировой войны, «некоторые агентства и органы ООН отошли от этой миссии и вместо этого действуют вопреки интересам Соединённых Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм».

Тем же указом Трамп запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве палестинской группировке ХАМАС. Напомним, с ней Израиль продолжает вести войну в секторе Газа.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения. Власти раскритиковали деятельность ВОЗ в период пандемии, заявив, что карантин стал причиной “одной из крупнейших в мире экономических катастроф”. К слову, ранее о подобном решении сообщили и в США.

Аргентина вслед за США объявила о выходе из ВОЗ. В чём обвинили организацию?