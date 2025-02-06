"Больше не будем терпеть" — Израиль вслед за США решил выйти из СПЧ ООН
Министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что страна решила покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ), как это ранее сделали США. Он обвинил орган в пропаганде антисемитизма и том, что СПЧ "демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке", имея ввиду свою страну.
«Дискриминация в отношении нас очевидна: в СПЧ ООН Израиль — единственная страна, пункт повестки дня которой посвящён исключительно ему», — отметил глава МИД. Он добавил, что орган принял более 100 резолюций с осуждением Израиля — это около 20% от общего числа когда-либо принятых Советом. Саар подчеркнул: это больше, чем приняли против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых.
[info_b]Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входит 47 государств. Генассамблея ООН создала его в 2006 году с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире».[/info_b]
К слову, накануне свою страну из Совета ООН по правам человека также вывел президент США Дональд Трамп. Саар от имени Израиля приветствовал это решение и заявил, что его страна «больше не будет терпеть» дискриминацию, передало местное издание The Jerusalem Post.
Вслед за США
Напомним, Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека в день встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Последний в прошлом не раз критиковал СПЧ ООН, в том числе за «вопиющую антиизраильскую одержимость».
В указе Трампа говорится, что хотя США и выступили соучредителями ООН с целью избежать глобальных конфликтов после Второй мировой войны, «некоторые агентства и органы ООН отошли от этой миссии и вместо этого действуют вопреки интересам Соединённых Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм».
Тем же указом Трамп запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве палестинской группировке ХАМАС. Напомним, с ней Израиль продолжает вести войну в секторе Газа.
Ранее Telegraf.news писал, что президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения. Власти раскритиковали деятельность ВОЗ в период пандемии, заявив, что карантин стал причиной “одной из крупнейших в мире экономических катастроф”. К слову, ранее о подобном решении сообщили и в США.
Аргентина вслед за США объявила о выходе из ВОЗ. В чём обвинили организацию?