Аргентина вслед за США объявила о выходе из ВОЗ. В чём обвинили организацию?

Опубликовано: 06.02.2025 11:15 , Обновлено: 06.02.2025

Президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения. Власти раскритиковали деятельность ВОЗ в период пандемии, заявив, что карантин стал причиной "одной из крупнейших в мире экономических катастроф". К слову, ранее о подобном решении сообщили и в США.

Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорини объявил, что в скором времени страна выйдет из ВОЗ. В официальном заявлении главы государства сказано, что организация «не выдержала самого серьёзного испытания”. По мнению Милея, ВОЗ продвигала “вечные карантины без научной поддержки” на протяжении нескольких лет пандемии.

«Карантины стали причиной одной из крупнейших экономических катастроф в мировой истории и, согласно Римскому статуту (основополагающий документ Международного уголовного суда. — Прим. Ред.) 1998 года, модель карантина может быть квалифицирована как преступление против человечности», — заявили в канцелярии президента.

Кроме того, Аргентина обвинила ВОЗ в том, что та «поддерживала правительство, которое лишило детей возможности ходить в школу, оставило сотни тысяч работников без дохода, довело предприятия, малый и средний бизнес до банкротства», передала местная газета La Nacion.

Канцелярия аргентинского президента призвала мировое сообщество «срочно» переосмыслить предназначение наднациональных организаций, «которые не выполняют задачи, ради которых они были созданы», а, по их мнению, занимаются международной политикой и «стремятся навязать свою позицию странам-членам».

Вслед за США

В 2020 году президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Тогда он назвал организацию «подконтрольной Китаю» и заявил, что та мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране. По мнению Трампа, ВОЗ предоставляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в Штатах.

При следующем президенте, Джо Байдене, страна вернулась в ВОЗ, однако после того, как Трамп занял кресло главы Белого дома в 2025 году, он вновь подписал указ о выходе из ВОЗ. Это произошло 21 января, передало издание Euronews.

[info_b]ВОЗ — единственная организация, уполномоченная координировать глобальные меры реагирования на острые кризисы в области здравоохранения, в частности вспышки новых заболеваний и постоянные угрозы, такие как, например, вирусная лихорадка Эбола, СПИД и оспа. На сегодняшний день в ВОЗ входят 194 государства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ), как это ранее сделали США. Он обвинил орган в пропаганде антисемитизма и том, что СПЧ “демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке”, имея ввиду Израиль.

«Больше не будем терпеть» — Израиль вслед за США решил выйти из СПЧ ООН