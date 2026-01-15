Больше чем национальное богатство Беларуси? В США оценили стоимость покупки Гренландии

Опубликовано: 15.01.2026 09:19 , Обновлено: 15.01.2026

Американские учёные и чиновники подсчитали, в какую сумму может обойтись властям США покупка Гренландии. Приблизительная стоимость скандальной сделки, от которой жители острова, официально принадлежащего Дании, категорически отказываются, вышла больше, чем всё национальное богатство Беларуси.

По данным трех источников американского телеканала NBC News, знакомых с ситуацией, приблизительную оценку сделки проводили власти США при участии ​​ученых и бывших американских чиновников в рамках плана Трампа.

По их подсчётам, чтобы взять под американский контроль крупнейший в мире остров (его площадь составляет 2 166 000 км², то есть более чем в 10 раз больше площади Беларуси) и превратить его в своеобразную стратегическую буферную зону в Арктике для защиты от потенциальных противников, Америке придётся потратить порядка 700 млрд долларов.

[inf]Для сравнения, всё национальное богатство Беларуси, согласно официальной оценке Национального статистического комитета Беларуси на конец 2025 года, эквивалентно сумме в 1,66 триллиона рублей, то есть порядка 560 млрд долларов по курсу.[/inf]

Белстат оценил все национальное богатство Беларуси. Что вошло в сумму $560 млрд

До чего договорились в Вашингтоне?

Кстати, накануне госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс провели встречу с официальными лицами из Дании и Гренландии, которые прибыли в Вашингтон, специально чтобы обсудить скандальные предложения Трампа. Сам американский президент решительно настроен на то, чтобы взять под свой контроль эту стратегически важную территорию.

“Так или иначе, мы получим Гренландию”, - заявил на прошлой неделе Трамп.

Однако, по словам главы МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт, жителям самого острова (а это порядка 57 тысяч человек, причём более 90% из них — коренные гренландские эскимосы, инуиты), такая перспектива не кажется воодушевляющей.

“Гренландия не хочет быть собственностью, управляться или быть частью Соединенных Штатов. Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня, — как часть Королевства Дания”, - заявила Моцфельдт.

Встреча в Вашингтоне эту позицию, судя по всему, не поколебала. Представители Дании по итогам встречи заявили, что между США и ними сохраняются “фундаментальные разногласия” по Гренландии, но переговоры, по их словам, будут продолжены.

Три европейские страны пообещали отправить войска в Гренландию

Впрочем, одними лишь разговорами в попытке убедить потенциальных “захватчиков” отказаться от своих планов уже не ограничивается. Дания пытается привлечь на помощь своих европейских партнёров. Так, уже три европейских государства заявили о своей готовности послать своих военных на остров.

В самой Дании на днях обнародовали планы по усилению военного присутствия на Крайнем Севере, заявив, что военные учения с союзниками по НАТО будут теперь носить там постоянный характер.

В среду Министерство обороны Германии заявило об отправке разведывательной группы из 13 военнослужащих Бундесвера в столицу Гренландии Нуук. Цель миссии — «изучить рамочные условия для возможного военного участия в оказании поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе».

Аналогичное решение приняла и Франция , решил присоединиться к совместным военным учениям, получившим название “Арктическая выносливость”.

“Первые французские военные подразделения уже в пути. Остальные последуют за ними”, — заявил накануне президент Франции Эммануэль Макрон на своей страничке в X.

Согласно заявлению Минобороны Дании, оказать поддержку стране и предоставить свои войска для формирования многонациональных сил в Гренландии под руководством Дании также пообещала Норвегия . Увеличить военное присутствие европейцев на острове планируется за счёт дополнительной авиации, морских судов и солдат, в том числе из стран-союзников НАТО.