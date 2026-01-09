Белстат оценил все национальное богатство Беларуси. Что вошло в сумму $560 млрд

Опубликовано: 09.01.2026 14:51 , Обновлено: 09.01.2026

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) объявил, что впервые оценил все национальное богатство Беларуси. По его подсчётам, оно эквивалентно сумме 1,66 триллиона рублей ($560 млрд по курсу) на конец 2025 года.

В Белстате предупредили, что озвученная сумма – результат “экспериментальной оценки”, проведённой по текущим рыночным ценам. Тем не менее, согласно данным статистического комитета, более 80% богатства страны составляют белорусские природные ресурсы.

[inf]Обычно под национальным богатством понимают совокупность всех созданных и накопленных в стране материальных и нематериальных благ, а также природных ресурсов, доступных для использования и представляющих экономическую ценность страны.[/inf]

Согласно обнародованным данным, основу богатства составляют непроизведённые активы (82,7%), такие как полезные ископаемые (32,6%) и земля (37,2%). Произведённые активы – здания, оборудование и интеллектуальная собственность – занимают лишь 17,1%. Чистые финансовые активы (разница между иностранными активами и обязательствами) составили символические 0,2%.

С учётом численности населения Беларуси, которая, по данным на 1 января 2025 года, составляла 9 109 280 человек, национальное богатство в пересчёте на одного жителя составляет примерно 61,5 тысячи долларов.

«Белстат впервые осуществил экспериментальное формирование Баланса активов и пассивов», – подчеркнули статистики.

В комитет также уточнили, что формат баланса будет меняться, а оценка водных ресурсов в денежном выражении пока не завершена.

Белстат не раскрыл подробностей, как считались цифры богатства и на какие оценки он полагался при оценке природных ресурсов.