Больше $400 тыс. В США рассказали, сколько зарабатывают американские врачи за год

Опубликовано: 09.04.2024 21:58 , Обновлено: 09.04.2024

Федеральное бюро статистики труда США опубликовало цифры среднегодовых заработных плат американских врачей-специалистов. К примеру, у хирургов и кардиологов они превысили $400 тыс. Об этом сообщил портал Business Insider.

По данным ведомства за май 2023 года, самая высокооплачиваемая профессия в США - это детский хирург, среднегодовая зарплата такого специалиста составила $449,32 тыс. , то есть $37,44 тыс. в месяц. Это, как отметил Business Insider, примерно в семь раз выше среднего показателя по Соединенным Штатам для всех профессий ( $65,47 тыс. за год).

Вообще же, топ высокооплачиваемых профессий США без учета вышеназванных детских хирургов выглядит так:

кардиологи, среднегодовая зарплата - $423,25 тыс. ,

, хирурги-ортопеды, $378,25 тыс. ,

, радиологи, $353,96 тыс. ,

, хирурги (кроме ортопедов и детских хирургов), $343,99 тыс. ,

, дерматологи, $342,86 тыс. ,

, анестезиологи, $339,47 тыс. ,

, челюстно-лицевые хирурги, $334,31 тыс.

И только после них идут представители другой сферы - спортсмены. Их среднегодовой заработок - $328,83 тыс.

А дальше в рейтинге снова медики: офтальмологи ( $312,12 тыс. ), врачи скорой помощи ( $306,64 тыс. ), акушеры-гинекологи ( $278,66 тыс. ).

Ранее Telegraf.news рассказывал о средних почасовых зарплатах в странах Европейского союза в 2023 году. В топ вошли Люксембург (53,9 евро в час), Дания (48,1) и Бельгия (47,1). У Польши и Литвы этот показатель меньше: 14,5 и 14,7 евро соответственно.

Евростат назвал средние почасовые зарплаты в странах ЕС. Что в Польше и Литве?