"Больных в 3 раза больше обычного" — В Польше от этой болезни за 5 месяцев умерли почти 1000 человек

Опубликовано: 18.02.2025 09:36 , Обновлено: 18.02.2025

Главный санитарный инспектор Польши сообщил, что в стране значительно выросла заболеваемость гриппом. По его словам, с начала сезона, то есть за пять с половиной месяцев, от осложнений умерли почти 1000 человек — в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Главный санитарный инспектор Польши Павел Гжешовский рассказал, что в январе 2025 года врачи поставили диагноз “Грипп” около 300 тысячам граждан. Согласно его информации, только во второй половине месяца заболели 200 тысяч человек, а с начала эпидемического сезона из-за осложнений умерли почти 1000 поляков.

“Волна гриппа в этом году сильно отличается от прошлогодней: по нашей оценке, количество больных выросло в 3 раза. Тоже самое касается и смертельных случаев. По нашим подсчётам, на данный момент около 1000 человек с начала, то есть с сентября прошлого года, умерли от гриппа и его осложнений”, – заявил Павел Гжежовский.

Больницы Польши ввели ограничения

Врач Лукаш Маевски из польского города Ченстохова сообщил, что из-за стремительного роста заболеваемости в больницах пришлось ввести ограничения. Так, в некоторых учреждениях сократили время пребывания родственников, обязали использовать медицинские маски и запретили надолго выходить из палаты, передало местное издание Fakt.

Первые симптомы гриппа

Грипп только внешне похож на простуду, и их достаточно легко отличить. По словам польского терапевта Марцина Маркиэля, уже в первые дни появляется очень высокая температура и головная боль. Насморка при этом в большинстве случаев нет. Однако может появиться одышка, сухой кашель и мышечные боли. Это, заверил специалист, самый характерный симптом заболевания.

Наиболее распространёнными осложнениями гриппа являются пневмония и обострение сопутствующих хронических заболеваний, например:

астмы,

диабета,

ишемической болезни сердца.

Особенно тяжело болезнь протекает у людей старше 65 лет, детей до 5 лет, беременных, людей с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, иммунодефицитами (например, ВИЧ-инфекцией), диабетом, хронической сердечной недостаточностью и ожирением.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске зафиксировали рост заболеваемости гриппом. Об этом 5 февраля сообщил врач-инфекционист Городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей. Специалист рассказал, как определить заболевание, не спутав его с другой болезнью, как облегчить симптомы и в каких случаях избежать госпитализации не удастся.

Врачи зафиксировали рост заболеваний гриппом в Минске. Как не спутать симптомы?