Больницы, гостиница и полсотни жилых домов. Украина подверглась массированной атаке крылатых ракет и беспилотников

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Опубликовано: 04.09.2024 10:53 , Обновлено: 04.09.2024

В ночь на среду, 4 сентября, сразу несколько украинских регионов подверглись массированной атаке с воздуха. Больше всего разрушений и пострадавших, по данным местных военных администраций и спасателей, во Львове, Кривом Роге и Киевской области.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью украинским военным удалось сбить чуть больше половины из 13 российских ракет - типа “Искандер-К” и Х-101. Не удалось сбить:

два “Кинжала”,

две ракеты Х-22,

две ракеты Х-101.

Кроме того, военные зарегистрировали в небе 29 беспилотников типа Shahed-136/131. Сбить удалось лишь 22 из них.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, не удалось избежать человеческих жертв во Львове. Там в результате обстрела погибли как минимум 7 человек, в том числе двое детей. В списках пострадавших числятся уже 42 человека, включая одного ребенка. В местной больнице сообщили, что 11 пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии, а поскольку поисково-спасательные работы ещё продолжаются, число жертв ночного обстрела может увеличиться.

Местные жители поделились кадрами пожаров, вспыхнувших на месте падения беспилотников и обломков ракет.

Мэр Львова Садовой заявил, что основной удар пришёлся по исторической части города, многие здания, получившие повреждения, считаются частью исторического наследия города. По словам мэра, всего в различных районах Львова пострадало порядка 75 зданий, включая жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что в результате атаки во Львове пострадали несколько школ и больниц. По данным спасателей, обломки одной из сбитых ракет упали на территории международного аэропорта “Львов”, однако, по предварительной информации, это не привело к нарушению критической инфраструктуры аэропорта.

Тем временем в Кривом Роге обломки сбитой ракеты (предположительно, типа “Искандер-К”) упали на гостиницу “Арена”, где тут же вспыхнул пожар.

Также, по данным спасателей, в городе повреждены 18 многоэтажек, 5 учебных заведений и десятки гражданских объектов социально-бытовой сферы. Пострадали как минимум 5 человек, включая 10-летнего ребёнка.

В Киевском районе из-за падения обломков ракет и беспилотников вспыхнул лесной пожар, сообщили спасатели.

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Российская сторона массированную воздушную атаку этой ночью не комментировала. В Министерстве обороны РФ утром лишь отчитались о четырёх беспилотниках, сбитых над средствами ПВО над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря, а также четырёх морских дронах, уничтоженных в северо-западной части черноморской акватории.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне массированному ракетному обстрелу подверглась украинская Полтава. По информации президента Украины Владимира Зеленского, пострадали местный институт связи и больница, расположенная рядом. По данным украинских спасателей на утро 4 сентября, жертвами удара по Полтаве стали 53 человека, число пострадавших выросло до 271 человека.

В Полтаве под ракетным ударом оказались институт и больница. В Минобороны Украины заявили о 49 погибших