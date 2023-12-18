Болгария ввела запрет на импорт российской нефти с марта

Опубликовано: 18.12.2023 20:51 , Обновлено: 18.12.2023

Болгарские депутаты в понедельник, 18 декабря, проголосовали за запрет на импорт российской нефти на шесть месяцев раньше срока, который позволил ранее в виде исключения Евросоюз. Такое решение парламент принял на фоне протестов в стране из-за того, что продажа нефти позволяет Путину тратить миллиарды на войну в Украине.

На парламентском заседании, сопровождаемом скандалами, в понедельник, которое началась с того, что ультраправые депутаты от пророссийской партии вступили в стычку с остальными депутатами парламента и заблокировали доступ к микрофонам, болгарские законодатели проголосовали за предложение прекратить импорт нефти с марта, вместо 31 октября. Депутаты также согласились приостановить действие экспортных квот для принадлежащего российскому “Лукойлу” с 1 января.

Закон был принят после того, как в прошлом месяце европейская редакция издания Politico сообщила, что Болгария позволяла миллионам баррелей московской нефти поступать на принадлежащий России нефтеперерабатывающий завод на своей территории, который затем экспортировал различные виды очищенного топлива за рубеж, в том числе в страны ЕС.

В прошлом году Брюссель ввел общеблоковый запрет на импорт российской морской нефти, но предоставил Софии исключение, направленное на защиту местных потребителей от высоких цен на топливо.

Однако с февраля эта лазейка принесла Кремлю, по оценкам издания, 983 миллиона евро за счет производственных и экспортных сборов. Это также принесло почти 500 миллионов евро прибыли владельцу нефтеперерабатывающего завода “Лукойл”, крупнейшей частной нефтяной компании России, говорится в секретном анализе, подготовленному для парламента Болгарии.

В России пока не комментировали запрет.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет ЕС 18 декабря одобрил список санкций в отношении России в ответ на ее вторжение и продолжение войны в Украине. На этот раз в запретный список попали алмазы, танкеры и многое другое.

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