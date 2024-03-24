Более 3000 грузовиков застряли в очередях на границе Украины и Евросоюза

Опубликовано: 24.03.2024 12:08 , Обновлено: 24.03.2024

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире местного телевидения заявил, что по состоянию на воскресенье, 24 марта, перед въездом в ЕС скопилось больше 3000 грузовиков. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

По его словам, на границе Украины с четырьмя странам Евросоюза — Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией — в воскресенье утром стояли около 3200 большегрузов. Демченко отметил, что польские фермеры продолжают препятствовать движению фур, тем самым блокируя три направления.

“Сейчас заблокированы пункты пропуска “Ягодин”, “Угринов” и “Равва-Русская”. В общем числе здесь находятся примерно 500 грузовиков. При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив КПП “Краковец”, 400 – возле “Шегини”, — рассказал представитель Госпогранслужбы Украины.

По его словам, очереди также образовались и в направлении других стран:

возле КПП “Ужгород” перед Словакией находилось 300 грузовиков;

находилось 300 грузовиков; около пункта “Тиса” в сторону Венгрии скопилось 800 фур;

скопилось 800 фур; на погранпереходе “Порубное” в Румынию – 400 грузовых машин.

Напомним, что причиной протестов польских фермеров стало требование прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, а также отказаться от экологических планов ЕС — так называемого “зелёного курса”.

Ранее Телеграф писал, что в среду протестующие заблокировали основные выезды из столичной Варшавы. Дороги перегородили трактора и другая сельскохозяйственная техника. Аналогичные акции протеста с требованием отказаться от импорта сельхозпродукции и техники из Украины организованы в других крупных польских городах — Вроцлаве, Познани, Быдгоще и других.

Польские фермеры заблокировали сельхозтехникой выезд из Варшавы