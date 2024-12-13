Более 200 дронов и 93 ракеты. Зеленский заявил об «одном из самых масштабных ударов» по энергетике Украины

Опубликовано: 13.12.2024 12:32 , Обновлено: 13.12.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, заявил о том, что российские войска нанесли "один из самых масштабных ударов" по объектам энергетики страны. Украинская сторона насчитала в своём воздушном пространстве более 200 дронов и 93 крылаты и баллистические ракеты.

“Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике”, - заявил Зеленский. По его словам, по меньшей мере одна запущенная ракета была северокорейского производства.

В российском Министерстве обороны эту информацию никак не комментировали.

Между тем Зеленский потребовал от мирового сообщества “мощной реакции” на этот массированный удар.

“Это такой “мирный” план Путина – уничтожить все. Это так он хочет “переговоров” – терроризируя миллионы людей. (…) Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать”, -упрекнул их украинский президент.

Он призвал своих западных союзников предоставить украинской стороне ренитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы сбивать российские ракеты, а также усилить санкции против России, которые могли бы повлиять на российское производство ракет.

Тем временем из-за повреждений объектов энергетики по всей стране по распоряжению “Укрэнерго” 13 декабря начались веерные отключения электроэнергии. По данным американского посольства, под удар также попали транспортные сети и “ключевые объекты по всей стране”.

По информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, не обошлось и без повреждений жилых домов по всей стране.













Ранее Telegraf.news рассказал, что из-за массированной воздушной атаки России на территорию Украины утром 13 декабря Польша привела в полную боевую готовность свои наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, а также подняла в воздух дежурные истребители.

Польша привела в боевую готовность все системы ПВО и подняла в воздух истребители. Что случилось?