Польша привела в боевую готовность все системы ПВО и подняла в воздух истребители. Что случилось?

Опубликовано: 13.12.2024 10:28 , Обновлено: 13.12.2024

Утром 13 декабря Польша привела в полную боевую готовность наземные системы ПВО и радиолокационной разведки и подняла в воздух дежурные истребители. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооружённых сил Польши.

“Оперативное командование Вооруженными силами задействовало все имеющиеся в распоряжении силы и средства, были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности”, - говорится в оперативном заявлении польских военных.

Там пояснили, что военную авиацию на восточной границе пришлось из-за массированной воздушной атаки России на территорию Украины. По данным польских военных, утром 13 декабря Россия задействовала в атаке крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Причём среди целей нынешней атаки, по информации польской стороны, были в том числе и объекты, расположенные, на западе Украины, то есть в непосредственной близости от границе с Польшей.

“Предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с подвергшимися атаке территориями. Оперативное командование Вооруженных сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию”, - заявили польские военные.

По данным польского издания Gazeta.pl, это уже не первая подобная ситуация, когда Польше из-за российских атак вблизи границы приходится поднимать в небо боевые самолёты. В последний раз аналогичные действия польской авиации пришлось предпринять совсем недавно - 17 и 21 ноября.

По данным украинского интернет-издания “Страна”, воздушная тревога, сообщающая о ракетной атаке, сегодня утром прозвучала по всей Украине. Сообщалось о пусках из стратегических бомбардировщиков, запуске “Калибров” и “Кинжалов”, а также беспилотников.

Согласно заявлению министра энергетики Укрианы Германа Галущенко, главной целью сегодняшней атаки являются объекты энергетики страны.

Министерство обороны России пока не комментировало нынешнюю атаку.