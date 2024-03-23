Более 133 погибших. Что известно о теракте в Подмосковье на вечер 23 марта?

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Опубликовано: 23.03.2024 19:57 , Обновлено: 26.02.2025

В результате стрельбы и пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта погибло свыше 100 человек. Российские власти и СМИ сообщили о задержании исполнителей теракта.

По состоянию на 20:00 23 марта известно о 133 погибших и 140 пострадавших из-за теракта московском ТЦ “Крокус Сити Холл”. Трагедия в Подмосковье стала самым крупным терактом, совершённым в России за последние 20 лет.

Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил воскресный день 24 марта “Днем общенационального траура в России”. Он заявил о задержании 11 человек причастных к организации теракта, включая его 4 непосредственных исполнителей.

По словам президента России, террористы двигались в сторону Украины, где для них “было подготовлено окно для перехода государственной границы”. Версию с “украинским следом” активно продвигают в государственных СМИ России. Украинская сторона свою причастность к совершению теракта отвергла.

“Версии российских спецслужб относительно Украины абсолютно несостоятельны и абсурдны…”, — сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

В то же время, ответственность за совершение теракта взяло на себя “Исламское государство”. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц написало издание The New York Times и CBS News.

В телеграм-каналах появились видео с задержаниями и допросами некоторых подозреваемых в теракте. Один из задержанных рассказал о том, что согласился совершить теракт за 1 миллион рублей, которые ему предложил неизвестный “помощник проповедника”.

По информации МЧС России, пожар в “Крокус Сити Холл” полностью ликвидирован. На месте продолжают работу по разбору завалов около 200 спасателей. Телеграм-канал “112” сообщил о множестве найденных “фрагментов тел погибших”, которые “невозможно быстро идентифицировать”.

Ранее Телеграф писал о том, что в Беларуси отменили некоторые массовые мероприятия из-за теракта в Москве.

В Беларуси отменили некоторые массовые мероприятия из-за трагедии в Подмосковье