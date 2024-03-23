В Беларуси отменили некоторые массовые мероприятия из-за трагедии в Подмосковье

Опубликовано: 23.03.2024 13:10 , Обновлено: 23.03.2024

В нескольких городах Беларуси заявили об отмене массовых мероприятий запланированных на 23 и 24 марта. Известно о переносах в Минске, Лиде и Гомеле.

“В связи с трагедией в подмосковном “Крокус Сити Холле” все культурно-массовые мероприятия (спектакли, концерты, дискотеки и т.д.) 23 и 24 марта в городе Гомеле отменены”, — написал в своём телеграм-канале мэр Гомеля Владимир Привалов.

По информации Министерства культуры, концерт “Беларусь - мая песня”, который должен был пройти в Минске 23 марта также отменен.

В Лиде перенесли фестиваль “Звездный дождь – 2024”. Дату и время переноса будут сообщать дополнительно, сообщили в БелТА.

Отменен юбилейный концерт кафедры вокального и хорового искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств в Белгосфилармонии.

В областных центрах Беларуси люди возлагают цветы в знак траура и солидарности со всеми жертвами трагедии в Москве. Цветы, игрушки и лампадки возлагают к зданиям посольства России в Минске, Русскому дому в Гомеле, к памятному знаку «Рукопожатие» в Могилеве и к зданиям Генконсульств РФ в Гродно и Бресте.

Напомним, что в теракте, который произошел 22 марта в “Крокус Сити Холле” в Москве, погибло более 100 человек. По состоянию на 23 марта известно об одном пострадавшем гражданине Беларуси. Он находится в больнице. Его состояние оценивается как крайне

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