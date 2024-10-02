"Полный прицеп насобачил" — Белорусский блогер показал, где пошли опята. Подписчики оценили не только грибы

🎥 Видео

Опубликовано: 02.10.2024 18:19 , Обновлено: 02.10.2024

Белорусский блогер опубликовал на просторах TikTok видео, в котором похвастался целым прицепом опят. И вправду, на ролике можно заметить, как позади автора красуется ни много ни мало — несколько вёдёр свежих грибов. После сбора мужчина высыпал их в прицеп от мотоблока, заранее заботливо расстелив брезент. Правда, пользователи соцсети оценили не только опята.

В ролике, который длится чуть больше минуты, блогер рассказал, что, мол, многие жалуются на отсутствие грибов в лесу. Однако мужчина гордо продемонстрировал свой улов, доказав тем самым обратное: “Во, целый прицеп насобачил”. Далее он обратил внимание, что “сегодня дождь шёл, вчера денёк не было, утром тоже был”. При этом блогер указал в комментариях, что собирал опята около деревни Дубровка Крупского района Минской области.

“Сейчас жена с Wildberries придёт и у неё всё, сердце станет… Люди с вёдрами ходят, а он на мотоблоке полетел!” — произнёс на видео харизматичный белорус. К слову, эта черта характера не осталась не замеченной и пользователями платформы: в комментариях то и дело хвалили яркого и запоминающегося блогера. Однако, справедливости ради, не переставали хвалить и собранные им грибы: всё-таки столько осилит не каждый.

“Арчик, весь город собрался к вам в лес, держитесь”, — написал под видео один из подписчиков TikTok. Другой добавил:

“Грибы, конечно, хорошо, но обработать их — мама дорогая! Рада за вас и паненку”.

“Бог сказал, добром делиться надо…” — намекнул блогеру в комментариях ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё недавно Министерство лесного хозяйства предупреждало белорусов о штрафах за посещение лесов с высоким классом пожарной опасности. И вот пару дней назад в ведомстве сняли запрет сразу с Витебской, Гродненской, некоторых районов Минской, Могилёвской, Брестской и Гомельской областей. Собственно, этим тут же воспользовались любители “тихой охоты”, которые массово ринулись за грибами.

«Растут как на дрожжах» — Белорусы ринулись в лес за грибами. Какой из районов «в этом году отжигает?»