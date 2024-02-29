Более 100 погибших и 700 раненых. Израильские военные открыли стрельбу по толпе голодных палестинцев

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Опубликовано: 29.02.2024 18:00 , Обновлено: 29.02.2024

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окрыли огонь по голодающим взрослым и детям, которые столпились у грузовиков с продовольствием. По предварительным данным, в результате инцидента 104 человека погибло и более 700 ранено.

Как сообщил телеканал CNN, израильские танки и беспилотники начали стрелять по людям, когда те бежали за продуктами, привезёнными в Газу. Сотни голодных палестинцев попали под пули в районе Шейх Аджлин.

Израильский чиновник заявил, что солдаты подняли ружья, когда “толпа уже приближалась таким образом, что представляла угрозу для войск. В ответ на это Армия ответила боевым огнём”. Когда грузовики пытались покинуть район, они случайно протаранили друг друга, чем вызвали новые смерти и ранения.

По словам палестинского Минздрава, пострадавших поместили в грузовик и увезли в ближайшие больницы. Некоторых убитых пришлось везти на повозке, запряжённой ослами, других оставили лежать прямо на улице.

“Можно ожидать, что число погибших увеличится, поскольку многие тела ещё находятся на улицах, а машины скорой помощи с трудом добираются до нуждающихся через завалы”, — отметил представитель палестинского Минздрава.

Ранее Телеграф писал, что трое палестинцев-террористов открыли стрельбу на дороге вблизи Иерусалима по израильтянам, сидевшим в своих автомобилях в пробке на перекрестке Маале-Адумим.

Палестинцы расстреляли из автоматов стоящие в пробке машины израильтян