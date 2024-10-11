Более 100 млрд долларов ущерба и 16 погибших. В США начали подсчитывать урон от урагана "Милтон"

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Опубликовано: 11.10.2024 17:15 , Обновлено: 11.10.2024

Миллионы жителей Флориды всё ещё остаются без электричества после того, как ураган "Милтон" с рёвом пронёсся по центральной части штата, унеся жизни как минимум 16 человек. Несмотря на то, что стихия не вызвала "катастрофического подъёма уровня моря", как того опасались ранее, на ликвидацию последствий могут уйти недели или даже месяцы.

На этой неделе американцам пришлось пережить второй сильнейший шторм за последнее время. Ещё не до конца от “Хелен”, их ждал “Милтон”, который, по оценкам синоптиков, должен был стать одним из самых разрушительных ураганов за последние 100 лет. Но опасения не подтвердились: губернатор Флориды Рон Десантис отметил, что, хотя штат избежал «наихудшего сценария», ущерб всё равно значительный.

«Это открывает глаза на то, на что способна матушка-природа», — сказал Чейз Пирс, 25-летний ученик электрика, который вместе со своей девушкой стал свидетелем взрыва трансформаторов, искр и падения линии электропередач во дворе своего дома в Сент-Питерсберге.

Аналитик Morningstar DBRS Маркос Альварес заявил, что пятый по силе атлантический ураган за всю историю наблюдений может обойтись страховщикам в сумму от 30 до 60 миллиардов долларов. Однако это намного меньше, чем 100 миллиардов долларов, которые компания готовила ещё до того, как “Милтон” обрушился на Флориду. Белый дом, в свою очередь, также пообещал оказать господдержку пострадавшим американцам.

























































По словам жителей Флориды, они “пережили двойную катастрофу”. В то время как в среду вечером “Милтон” обрушился на западное побережье штата, некоторые из его сильнейших разрушений также пришлись и на восточную часть Флориды, передало международное информагентство Reuters.

По данным Департамента правоохранительных органов, от последствий шторма погибло как минимум 16 человек. Кроме того, местные власти округа Сент-Люси сообщили, что в результате приближающегося шквала торнадо погибли ещё несколько человек, в том числе двое пенсионеров.

Ранее Telegraf.news писал, что береговая охрана США спасла мужчину, который дрейфовал в открытом океане после урагана “Милтон”, обрушившегося на Мексиканский залив в среду вечером. Инцидент произошёл в 48 километрах от побережья Флориды, где потерпевший пытался спастись, плывя на дверце от холодильника.

В США спасли рыбака, который дрейфовал в океане на дверце от холодильника после урагана «Милтон»