"Бог любит троицу" - Глава ВМС Украины заявил о подготовке новой атаки на Крымский мост. Что ответили в Москве?

Опубликовано: 09.03.2025 11:58 , Обновлено: 09.03.2025

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью британской газете The Guardian заявил о подготовке новой атаки на Крымский (также Керченский) мост. На слова главы украинских ВМС ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и не только.

Как [link href=“https://www.theguardian.com/world/2025/mar/08/were-here-to-stop-russia-taking-the-black-sea-with-the-ukrainian-navy-as-they-battle-for-supremacy-on-the-waves” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета, Неижпапа оптимистично настроен на то, что Киев сможет разрушить этот мост.

«Русские понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: «Бог любит троицу», — процитировала командующего украинскими ВМС The Guardian.

Больше ничего он об этой планируемой атаке не сказал. Неижпапа также утверждал, что в результате двух первых украинских атак по данному мосту российские военные потеряли возможность перевозить тяжелые вагоны там.

Что ответили в Москве?

“С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ [Православная церковь Украины. - прим. ред.] скоро обретет их мощи”, - [link href=“https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html” target=“_blank” rel=“noopener”] заявила [/link] Захарова в комментарии российскому агентству РИА Новости.

А депутат российской Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытка Киева атаковать Крымский мост будет воспринята как вызов. “Их агрессия на так раздражающую их современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США”, - [link href=“https://ria.ru/20250309/gosduma-2003885359.html” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] свое мнение депутат агентству РИА Новости.

По его словам, при попытке атаковать Крымский мост ответная реакция со стороны России будет оперативной.

Атаки на Крымский мост

С начала войны Служба безопасности Украины (СБУ) организовала две атаки на Крымский мост. Первая случилась 8 октября 2022 года, в результате взрыва на мосту были разрушены два автомобильных пролета, загорелись вагоны-цистерны. Глава СБУ Василий Малюк в июле 2023-го сказал, что этот взрыв был одной из “реализаций” госоргана. “Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», - утверждал он.

Второй взрыв на Крымском мосту случился 7 июля 2023 года, в результате чего был разрушен один из автодорожных пролетов, другой - поврежден. Малюк рассказал, что для удара по мосту тогда использовали дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 кг взрывчатки. По словам главы СБУ, эта атака была результатом многомесячной подготовки.

Ранее Telegraf.news писал, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказало в апреле 2024-го о планах вывести из строя Крымский мост до середины того года. Об этом со ссылкой на источники написала британская газета The Guardian.

ГУР Минобороны Украины пообещало уничтожить Крымский мост до середины лета — The Guardian