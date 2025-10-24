Близка ли российская экономика к "обвалу"? Экономисты назвали наиболее пострадавшие сферы

📊 Анализ

Опубликовано: 24.10.2025 13:45 , Обновлено: 24.10.2025

Российский аналитический Telegram-канал Spydell_finance проанализировал показатели некоторых отраслей экономики России, которые, по мнению экспертов, оказались «на грани рецессии».

Для анализа использовались последние оперативные данные Росстата. Эксперты сделали на их основе вывод, что «значительная часть гражданской экономики России сваливается в кризис», при этом наблюдается аномальная негативная динамика по ключевым отраслям.

В качестве примера аналитики сравнили показатели за сентябрь 2024 и 2025 годов.

Оказалось, что автомобильная промышленность России ощутила настоящий «обвал» — на 25%, и это при том, что она и так находилась на изначально низкой базе за последние 15 лет.

В свою очередь, производство коммерческих и производственных машин, станков и оборудования показало падение на 15%. А производство стройматериалов снизилось на 8,7%.

Далее следует список других сфер экономики соседней с Беларусью страны, которые близки к кризису:

Производство резиновых и пластмассовых изделий (-8,6%);

Нефтепереработка (-4,3%);

Химпром (-2,4%);

Металлургия (-1,9%).

«Сейчас в промышленности нет ни одной крупной отрасли (с высокой экспозицией в гражданской экономике), где бы ни было проблем – падение везде, вопрос лишь в масштабе. За исключением производства лекарств, тогда как в пищевом производстве и напитках наблюдается стагнация длиной в 1,5 года», — предупредили эксперты.

Согласно данным Spydell_finance, весь накопленный рост российской промышленности за 2022-2024 годы был нейтрализован за 9 месяцев 2025-го, и падение ускоряется. При этом экономику России пока поддерживает военно-промышленный комплекс (ВПК) и госзаказы.

Что касается нефтепереработки, то основные проблемы в России возникли как раз из-за ограничений на экспорт, ударов БПЛА по НПЗ и невозможности починить некоторое оборудование из-за санкций.

Тем не менее, власти России называют замедление общего роста экономики «охлаждением», на которое пошли сознательно. Глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте РФ заявил, что ожидает к концу 2025 года рост на уровне 0,8%.

В свою очередь, глава думского комитета Максим Топилин заявил, что на ближайшие три года в России запланирован прирост ВВП на 6,7%.

Международный валютный фонд (МВФ), в свою очередь, ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году до 0,6% с 0,9%.

Минск готовится к кризису в России?

Любые изменения в соседней стране неизбежно отразятся на Беларуси. Россия — крупнейший торговый партнер Беларуси. На нее приходится около половины всего внешнеторгового оборота страны.

Рост российской экономики влечет за собой рост спроса на белорусские товары. Больше экспорта — больше рост ВВП Беларуси. И наоборот, замедление экономики России больно бьет по белорусским экспортерам.

Зная прогнозы и тенденции в российской экономике, белорусские власти могут спрогнозировать, что будет в экономике Беларуси и какие шаги нужно предпринять. И, кажется, их уже пытаются сделать. Как минимум, Минск пытается добиться отмены западных санкций и вновь открыть европейские рынки для белорусских товаров.

Агентство Reuters сообщило, что высокопоставленный белорусский дипломат Юрий Амбразевич провел переговоры с европейскими дипломатами после того, как МИД Беларуси разослал в прошлом месяце письма ряду стран Евросоюза.

Впрочем, МИД Беларуси официально не заявлял о приглашениях странам ЕС к переговорам. Однако на днях президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с главами Совмина, КГБ, Генпрокуратуры и Администрации президента заявил, что готов заключить с США так называемую «большую сделку».

Беларусь провела с ЕС непубличные переговоры — Reuters. Что известно?