"Биомеханоиды" - Глава разведки РФ рассказал, почему ему "страшно" ездить в Европу

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Опубликовано: 15.08.2023 21:26 , Обновлено: 15.08.2023

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 15 августа признался, что ему "неприятно, а порой даже страшно" ездить в Европу. Все из-за трансгендеров и неких "биомеханоидов".

«Уважаемые коллеги, человек создан по образу и подобию божьему, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами», — заявил он во время выступления на конференции безопасности в Москве.

А потом сделал вывод, что «здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу — такое количество разного рода извращений там расплодилось».

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Кто такие биомеханоиды глава разведки РФ не уточнил, но в интернете попытались выдвинуть теории:

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[info_b]В некогда популярной игре Serios Sam есть выдуманные существа под названием биомеханоиды (они же биомехи). Согласно описанию создателей игры, биомеханоиды - “это биологический механизм, выращенный в био-резервуарах Ментала. Его генотип перестроен под биомеханические органы и боковые отсеки, в которых установлены реактивные установки, напрямую подключённые к его нервной системе. Атакует без раздумий”.

Ниже пример “биомеханоида крупного”:

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