BILD создал анимацию, как погибла субмарина «Титан»

🎥 Видео

Опубликовано: 27.06.2023 10:31 , Обновлено: 27.06.2023

Немецкий таблоид BILD опубликовал анимационное видео, как, по версии специалистов, погиб туристический батискаф при погружении к «Титанику».

Судя по найденным в океане обломкам, корпус субмарины не выдержал давления воды и ее за несколько секунд разорвало на части. Все пять человек, находившихся на борту, погибли.

«Сжало, как банку» — 5 человек из пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» признали погибшими

Точная причина, на какой именно глубине это произошло и из-за чего - неизвестно. Связь с субмариной оборвалась через 1 час и 45 минут после ее погружения. Не ясно: погибла она уже тогда или позже.

Напомним, батискаф «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, 18 июня отправился к месту крушения «Титаника», обломки которого лежат на глубине 3,8 километра. Вскоре связь с ним была потеряна. Это было не первое погружение аппарата к затонувшему кораблю: за два года компания доставила туда около 80 человек.

Ранее Телеграф писал, что режиссер «Титаника» Кэмерон рассказал, что произошло с батискафом «Титан»:

Новость Телеграф