«Сжало, как банку» — 5 человек из пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» признали погибшими

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Опубликовано: 23.06.2023 10:01 , Обновлено: 23.06.2023

Владелец пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» компания OceanGate заявила, что пять человек, находившиеся в батискафе «Титан» который спускал туристов к затонувшему «Титанику», «к несчастью, погибли». Обломки судна нашли недалеко от корабля.

На борту батискафа находились:

британский миллиардер и исследователь Хэмиш Гардинг (58 лет);

президент авиационной компании Action Aviation; опытный французский исследователь Поль-Анри Наржоле (73 года), возглавивший около 50 экспедиций на Титаник;

48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд;

его 18-летний сын Сулеман;

глава OceanGate Стоктон Раш.

Коллаж CNN

По информации The Guardian со ссылкой на контр-адмирала, командующего первым округом Береговой охраны США Джона Могера , обломки подводного батискафа «Титан» обнаружили рядом с утонувшим Титаником, приблизительно в 500 метрах от его носа.

«Сжало, как банку» или «произошел взрыв»

Также Могер рассказал, что членов экипажа признали погибшими из-за имплозии подводного судна. Из-за давления воды батискаф с людьми «буквально сжало, как банку», пишут СМИ.

Тем временем CNN со ссылкой на Могера написало, что хронологию событий установить пока сложно, информации о случившемся с судном сейчас нет. Специалисты используют для операции на глубине более 3 км дистанционно управляемые аппараты.

А по словам Бобби Чакона, специального агента ФБР в отставке и бывшего руководителя команды дайверов ФБР, сказал CNN, что поле обломков, подобное тому, которое обнаружили поисковые группы, могло образоваться в результате почти одновременной имплозии и взрыва подводного аппарата.

«То , что происходит , — это имплозия… и затем одновременно происходит взрыв, потому что внутри есть вещи, например кислородные баллоны, которые были внутри этого судна», — сказал Чакон.

Эксперты говорят, что маловероятно, что какие-либо тела найдут, но Береговая охрана США заявила, что продолжит поиски, чтобы найти то, что возможно.

Помимо поиска пассажиров, власти также продолжат обыскивать морское дно в надежде получить больше информации о том, что привело к взрыву.

Напомним, о том, что в Атлантическом океане исчезла связь с подводным аппаратом, доставлявшим туристов на глубину для осмотра останков Титаника, стало известно 19 июня.

[info_b]К слову, стоимость туристической экспедиции составляет около 250 тысяч долларов на человека. В общей сложности погружение, экскурсия вокруг затонувшего Титаника и всплытие занимают восемь-десять часов.[/info_b]

Ранее СМИ писали, что главу OceanGate Стоктона Раша, предупреждали в 2018 году примерно тридцать представителей сектора подводных транспортных средств, что «экспериментальный подход» компании может повлечь за собой проблемы «от незначительных до катастрофических».

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