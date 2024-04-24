Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Смоленской области

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Опубликовано: 24.04.2024 09:05 , Обновлено: 24.04.2024

Губернатор Смоленской области России Владимир Анохин сообщил, что ночью 24 апреля регион атаковали украинские беспилотники. В результате начался пожар на нефтебазе у деревни Раздорово (около 20 километров от Смоленска).

“По уточнённой информации, в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет”, — написал в своём Telegram-канале российский политик.

К слову, в конце прошлой недели губернатор Смоленской области также сообщил об атаке дронов, в результате чего загорелся один из объектов ТЭК. ЧП произошло в Кардымовском районе в центральной части области. Какой именно объект подвергся атаке со стороны Украины, Анохин не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что в понедельник вечером, 22 апреля, в результате ракетного обстрела военными силами России в украинском Харькове обрушилась 240-метровая телебашня. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что во время воздушной тревоги сотрудники телебашни находились в убежище и не пострадали, передаёт российская служба BBC.

Россия уничтожила в украинском Харькове 240-метровую телебашню