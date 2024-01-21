Беспилотники атаковали в РФ Тулу, Смоленскую область и порт в Ленинградской области. Что известно?
В России в ночь на 21 января беспилотные летательные аппараты атаковали город Тула, Смоленскую область и порт в Усть-Луге Ленинградской области. Прогремели взрывы, известно о крупных повреждениях. Собрали последние новости и видео.
Порт в Усть Луге Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что о в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк» произошел пожар. По его словам, пострадавших нет. Причины произошедшего он не уточнил, но опубликовал небольшое видео с места.
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В то же время очевидцы сообщили, что слышали звуки пролетающих беспилотников.
По информации издания “Фонтанка”, 2 дрона сначала заметили на подлете к Санкт-Петербургу. Но “перед городом они резко сменили курс” и направились к терминалам порта.
Тула
Власти Тульской области также сообщили об атаке беспилотников. Министерство по региональной безопасности объявило, что система ПВО ее отразило.
«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Тем временем в местных телеграм-каналах опубликовали видео, на которых видна вспышка и слышен сильный взрыв.
По неофициальной информации SOTA, дроны, предположительно, ударили по предприятию Щегловский вал в Туле, которое собирало зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С, а также модернизировало разнообразную бронетехнику.
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Смоленская область
Министерство обороны России сообщило и об атаке БПЛА по Смоленской области. Там утверждают, что около 01:30 средства ПВО уничтожили над Смоленской областью 3 дрона. Еще об одном сообщили чуть ранее.
Ранее Телеграф писал, что пресс-служба Минобороны России утром 19 января сообщила, что «средства ПВО в 6:40 уничтожили беспилотник над Брянской областью». Губернатор региона Александр Богомаз в своем ТГ-канале написал, что после сброса боеприпаса с украинского беспилотника загорелись резервуары Клинцовской нефтебазы.
Российская ПВО «сбила» украинский дрон прямо над нефтебазой в Брянске