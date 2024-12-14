Беспилотники атаковали нефтебазу в российском Орле

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Опубликовано: 14.12.2024 10:47 , Обновлено: 14.12.2024

Губернатор Орловской области России Андрей Клычков заявил, что в ночь с пятницы на субботу регион атаковали несколько беспилотников. По его словам, в результате удара произошёл пожар на "объекте топливной инфраструктуры", при этом не указав конкретно, что это за "объект". Как утверждают местные жители, речь идёт о нефтебазе в посёлке Стальной Конь.

Клычков заявил, что в ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили 11 беспилотников “противника” над Орловской областью, в результате падения одного из которых загорелся “объект топливной инфраструктуры”. По его словам, никто не пострадал, а оперативные службы “ведут дополнительные работы по полному устранению последствий”.

Спустя несколько часов, как утверждает губернатор, нефтебазу потушили. Также, по данным Клычкова, в регионе пострадало несколько частных домов — от осколков сбитых беспилотников в них выбило окна.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, заявил о том, что российские войска нанесли “один из самых масштабных ударов” по объектам энергетики страны. Украинская сторона насчитала в своём воздушном пространстве более 200 дронов и 93 крылатые и баллистические ракеты.

Более 200 дронов и 93 ракеты. Зеленский заявил об «одном из самых масштабных ударов» по энергетике Украины