Беспилотники атаковали комбинат в Брянской области РФ — Baza

Опубликовано: 06.12.2022 11:37 , Обновлено: 06.12.2022

Беспилотнын летательнын аппараты(БПЛА) атаковали комбинат «Слава» в ночь на 6 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале Baza.

По их данным, беспилотников, предположительно, было два. Они упали и взорвались в трех метрах от пятитонных резервуаров для дизельного топлива, пишет Baza.

«В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьёзного пожара удалось избежать», — добавили там.

[info_b]Комбинат «Слава» находится в Брянской области, в 80 километрах от границы России и Украины. В основном, по данным открытых источников, в основном там занимаются складированием и хранением.[/info_b]

Откуда у тг-канала такая информация, там не сообщили. Официальных комментариев от властей РФ пока нет.

Тем временем в Сети опубликовали видео, как утверждают, с места событий:

Ранее Телеграф писал, что утром 6 декабря по аэродрому в Курске (Россия) ударил беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По курскому аэродрому в России ударил беспилотник