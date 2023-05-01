Беспилотники атаковали Евпаторию и Севастополь

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Опубликовано: 01.05.2023 20:11 , Обновлено: 01.05.2023

Российские СМИ 1 мая сообщили, что над курортным городом Евпатория и Свестополем были сбиты беспилотные аппараты.

Очевидцы рассказали, что в Севастополе над бухтой был виден дым. Ранее назначенный Россией губернатор города подтвердил сообщения об атаке беспилотников.

В свою очередь, назначенный РФ глава администрации Крыма утверждает, что в районе Евпатории был сбит беспилотник.

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Ранее Телеграф сообщил, что в бухте Севастополя утром 29 апреля загорелся резервуар с топливом. Как сообщил назначенный Москвой губернатор Михаил Развожаев, пожар вспыхнул после атаки украинского беспилотника.

Беспилотники ударили по Севастополю