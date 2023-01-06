Берлин озвучил, сколько бронированных «Куниц» поставит Украине

Опубликовано: 06.01.2023 14:28 , Обновлено: 06.01.2023

В правительстве Германии рассказали, сколько боевых машин пехоты Marder (на немецком «Куница») планируют передать Украине.

Официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что речь о 40 машинах. Их пообещали передать в первом квартале 2023 года.

А подготовка украинских военных на Marder в Германии, по его словам, займет около восьми недель.

[info_b]БМП Marder – основная боевая машина пехоты армии ФРГ с 1970-х годов. Эта БМП производится компанией Rheinmetall, она оснащена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и двумя пулеметами MG3 калибра 7,62 мм.

Броневой корпус сварной, выполнен из бронелистов стали XH-113 (типа 48ХМФА) толщиной до 45 мм. Также использованы несколько других марок броневой стали с иными соотношениями твёрдости и ударной вязкости. Корпус полностью герметизирован (личный состав может находиться внутри машины в течение 24 часов.

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Также Хебестрайт ответил, что не знает, будут ли США обучать украинских солдат работе с боевой машине пехоты Bradley в США или на военных полигонах в Германии.

Обучение работе с системой ПВО Patriot, которую Германия предоставляет, также будет происходить в Германии.

Германия и США решили поставить Украине бронетранспортеры Marder, зенитно-ракетный комплекс Patriot и боевые машины пехоты типа Bradley. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ на фоне предложения России о «рождественском перемирии».