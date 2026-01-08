Береговая охрана США показало видео преследования российского танкера Marinera

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Опубликовано: 08.01.2026 09:59 , Обновлено: 08.01.2026

Береговая охрана США (USCG) показала видео, на котором ее судно Munro преследует танкер Marinera (ранее Bella 1). В сообщении говорится, что американские служащие остановили, захватили и провели досмотр танкера.

“Совместно с Министерством обороны США (@DeptofWar) Береговая охрана США (@USCG) сегодня утром провела досмотр и захват танкера Bella I в Северной Атлантике. После продолжительного наблюдения за судном береговой охраны Munro через Атлантику, тактические группы береговой охраны, используя свои мощные полномочия по обеспечению соблюдения морского права, обеспечили безопасность Bella I в ходе тщательно спланированной совместной операции”, - говорится в сообщении.

В американском ведомстве также заявили, что гордятся тем, “что владеют морем” и пообещали в дальнейшем “защищать Америку”.

Напомним, что российские власти сдержанно отреагировали на захват судна и попросили обеспечить безопасность российских моряков. Тем временем многие российские деятели были куда жёстче. В Госдуме призвали топить американские суда. А известный в РФ военкор, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц призвал Кремль отреагировать на захват российского танкера не только «гневной отповедью МИД (Министерства иностранных дел)». По его мнению, США пересекли все «красные линии».

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В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер «Маринера» притворялся российским для обхода санкций на венесуэльскую нефть

“Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим”, — сказал Вэнс в интервью Fox News.