В России призвали дать отпор США — в Украине «будет стоять американская армия»

Опубликовано: 07.01.2026 19:08 , Обновлено: 07.01.2026

Российский военкор, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц призвал Кремль отреагировать на захват российского танкера не только «гневной отповедью МИД (Министерства иностранных дел)». По его мнению, США пересекли все «красные линии».

Военкор заявил, что «оставлять такое без жесткой реакции нельзя ни в коем случае». Но не уточнил, чего ждёт от властей РФ (Российской Федерации).

«Захват танкера не просто лишил нас крупнотоннажного судна. Последствия могут быть куда печальнее. Трамп, за ночь поставивший на колени 30-миллионную Венесуэлу, сейчас пребывает в эйфории. И на кураже пытается развить успех. Угрожает Гренландии, Кубе, Колумбии, Ирану. И нам», — подвёл итог Александр Коц последних дней.

По его мнению, если власти России лишь ограничатся «риторикой о красных линиях», то США на этом не остановятся.

«… это убедит Трампа, что мы — это просто очень большая Венесуэла. Что Россией можно вертеть и так, и этак — действенной «ответки» не будет», — сделал вывод российский военкор.

Он спрогнозировал, что в таком случае Вашингтон выдвинет России неприемлемые для неё требования по мирному урегулированию в Украине.

«И всё закончится тем, что на линии боевого соприкосновения будет стоять американская армия. А в Черное море войдут носители «Томагавков», — написал он.

Напомним, что США при поддержке Великобритании захватили судно «Marinera» (бывшее «Bella 1»), несмотря на требования РФ прекратить преследование и указание на то, что оно идёт под российским флагом.

Вашингтон заявил, что судно было оставлено и на него высадились американские военные в рамках борьбы с «теневым флотом», который обходит санкции, наложенные США и другими западными странами.

Кадры захвата танкера американскими военными: