Бензин заканчивается. Мир может столкнуться с крупнейший за 50 лет кризисом

Опубликовано: 22.03.2026 12:05 , Обновлено: 22.03.2026

Весь мир может столкнуться с крупнейшим за 50 лет кризисом, считают эксперты Financial Times. На фоне войны в Иране поставки СПГ (сжиженного природного газа) из стран Персидского залива резко сокращаются. Последние партии уже в пути к потребителям, а что будет дальше — пока неясно. Все это связано не только с блокадой Ормузского пролива, но и разрушением инфраструктуры в Катаре.

Последнее куда сложнее исправить и потребует времени. Часть мощностей по производству СПГ может оставаться недоступной в течение нескольких лет, что еще больше сократит мировые поставки.

Многие азиатские страны вводят меры жесткой экономии, даже сокращая рабочую неделю, чтобы уменьшить потребление энергии, сообщает Financial Times. Все из-за того, что цены на СПГ на азиатском спотовом рынке резко выросли: эталонный показатель Platts JKM (Japan Korea Marker) вырос на 100% с начала конфликта, достигнув примерно 23 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Кроме того, растущие транспортные расходы еще больше толкают цены вверх.

В Бангладеш уже вводят нормирование потребления газа, а Тайвань предупреждает о возможном дефиците энергоносителей в летний сезон. Китай и Япония рассматривают возможность увеличения спотовых закупок, но также готовятся к возвращению к использованию угля.

В Польше министр энергетики заявил, что мир стоит на краю кризиса, подобного которому не было десятки лет.

«Эскалация конфликта и его затяжная продолжительность представляют собой крупнейший кризис на рынках нефти, сырой нефти и нефтепродуктов за более чем пятьдесят лет», — сказал Милош Мотыка.

На фоне проблем с энергетикой президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не «откроет полностью» Ормузский пролив в течение 48 часов, США «нанесут удар и уничтожат его электростанции».

В свою очередь, власти Ирана ответили на ультиматум Трампа. Если топливно-энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению, то в ответ целью станет вся энергетическая инфраструктура США в регионе, заявили в Объединенном боевом командовании Вооруженных сил Ирана (ОБК ВС Ирана), сообщили иранские СМИ.

В свою очередь государственная компания-монополист поставок топлива на рынок Беларуси — «Белнефтехим» — пообещала «ритмично» поставлять топливо на заправки страны. По данным компании, колебания спроса сейчас находятся в естественных рамках.

Будет ли повышение цен? Белнефтехим пообещал «ритмичные» поставки бензина