Будет ли повышение цен? Белнефтехим пообещал "ритмичные" поставки бензина

Опубликовано: 19.03.2026 13:40 , Обновлено: 19.03.2026

Государственная компания-монополист поставок топлива на рынок Беларуси — "Белнефтехим" — пообещала "ритмично" поставлять топливо на заправки страны. По данным компании, колебания спроса сейчас находятся в естественных рамках.

“Колебания спроса в этих районах — процесс естественный, он обусловлен совокупностью различных факторов, включая сезонную активность, интенсивность транзитных транспортных потоков и общую рыночную активность. На сегодня обеспечение сетей АЗС (автозаправочных станций) осуществляется ритмично”, — заявили в “Белнефтехиме”, передает госагентство БелТА.

Что касается возможного повышения цен на автомобильное топливо, то в госконцерне сослались на порядок ценообразования, который регулируется специальными нормативными актами. В компании не стали делать прогнозов, будет или нет повышение цен на бензин в Беларуси в ближайшее время.