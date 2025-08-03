Белый дом обвинил Индию в "финансировании войны" России против Украины

Опубликовано: 03.08.2025 20:09 , Обновлено: 03.08.2025

Стивен Миллер, заместитель главы администрации Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа, заявил в воскресенье, что Индия "финансирует войну" России против Украины. Индия в ответ заявила, что будет продолжать закупать российскую нефть.

“Что он (Трамп) сказал очень четко, так это то, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России”, - сказал Стивен Миллер, - Люди будут шокированы, узнав, что Индия в основном связана с Китаем закупками российской нефти. Это поразительный факт”.

Такой комментарий Миллер сделал в эфире телеканала Fox News. Он стал одним из самых жестоких заявлений Белого дома в отношении Индии, стратегического союзника США в регионе.

Ранее источники в правительстве Индии заявили в комментарии для Reuters, что Нью-Дели продолжит закупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы со стороны США.

Президент США Дональд Трамп на прошедшей неделе говорил, что Индия должна прекратить импорт из России, чтобы США могли оказать давление на Россию с целью принуждения к миру в Украине.

Индия решила продолжить покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа

Тем временем, в Австралии разразился скандал, когда активисты потребовали от властей прекратить импорт индийского бензина, который производится из российской нефти. Однако власти страны (Автсралия присоединилась к санкциям против РФ) ответили, что формально такие поставки не нарушают ограничения, в которых речь идёт о нефти, а не топливе.

В России же заявили, что Индия заинтересована в поставках российской нефти.

«Индия импортирует более 80% нефти и газа, и любые изменения в цене, даже минимальные, прямым образом отражаются на темпах экономического роста, на темпах производства и на благосостоянии людей. Поэтому даже теоретическое вытеснение российской нефти с международного рынка для Индии недопустимо», — сказал российский посол в Индии Денис Алипов.