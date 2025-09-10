Белый дом был в ярости из-за удара Израиля по Катару. В ХАМАСе похвалились, что атака провалилась

Опубликовано: 10.09.2025 09:50 , Обновлено: 10.09.2025

Внезапный удар израильских военных по столице Катара, Дохе, "ошеломила Белый дом" и "привела в ярость" некоторых ведущих советников президента СШАТ Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на собственные источники, написало издание Axios. Прокомментировал атаку израильтян и сам Трамп, назвав боевиков ХАМАС "достойной целью". А вот в руководстве самой военизированной группировки атаку назвали "провальной".

Согласно информации источников Axios, новость о “целевой атаке на высшее руководство ХАМАС” в катарской Дохе, как её назвало руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), стала неожиданностью для некоторых из главных советников Трампа. В Белом доме, по данным издания, ждали вовсе не таких новостей, а ответной реакции руководства ХАМАС на свежее предложение администрации Трампа о мирном соглашении по урегулированию военного конфликта в секторе Газа.

Именно для обсуждения этого вопроса, как сообщают израильские и арабские СМИ, и собирались представители ХАМАСа в Дохе в день атаки израильских военных.

В своих соцсетях Трамп написал, что его администрация получила предупреждение о готовящейся атаке от американских военных непосредственно перед её началом. Источник информации президент не уточнил, поэтому остаётся неясным, уведомил ли Израиль сам американских военных о готовящейся операции.

По информации Axios, после того, как Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом катарцев. Американский чиновник сообщил изданию, что к тому времени, как Уиткофф смог связаться с катарскими союзниками, бомбы уже достигли цели.

Комментируя произошедшее, Трамп заявил журналистам, что он “не в восторге” от того, что израильские военные атаковали арабское государство, которое является крупным союзником Вашингтона, не входящим в НАТО.

“Ситуация неприятная, но я скажу вот что: мы хотим вернуть заложников, но нас не радует то, как всё произошло сегодня”, - процитировало комментария Трампа агентство Reuters. Американский президент также подчеркнул, что считает нанесение удара по ХАМАС “достойной целью”.

В то время как в Израиле атаку по Дохе назвали “оправданной”, в Катаре назвали действия израильских военных “вероломными” и приравняли произошедшее к “государственному терроризму”. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани заявил, что нанесённые израильтянами авиаудары грозят сорвать мирные переговоры, в которых Катар выступает посредником между ХАМАС и Израилем.

В ХАМАС назвали “провалом” убийство 5 членов группировки

Тем временем в руководстве самого ХАМАСа назвали операцию израильтян “провалом”. В официальном заявлении, опубликованном ХАМАС, говорится о гибели пяти человек, однако подчеркивается, что ни один из них не входит в число руководителей группировки.

По информации ХАМАС, среди погибших — Химам аль-Хайя, сын главы группировки в секторе Газа Халиля аль-Хайи; Джихад Лабад Абу Билал, директор офиса Халиля аль-Хайи и ещё три человека, по предположению израильского издания The Times of Israel - телохранителей или советников высокопоставленных чиновников ХАМАС — Абдулла Абу Халиль, Муаман Абу Омар и Ахмад Абу Малик.

В ХАМАС расценили нападение на переговорную группу в момент обсуждения мирного предложения США как признак того, что правительство Биньямина Нетаньяху “не заинтересовано в достижении какого-либо соглашения”.

Однако сам Нетаньяху, комментируя случившееся, настаивал на том, что Израиль атаковал руководство ХАМАС, которое “планировало и праздновало вторжение и резню на юге Израиля 7 октября 2023 года”. Он призвал жителей Газы к заключению мирного соглашения с Израилем и принятию предложения президента США, невзирая на действия руководства террористической группировки.

“Не волнуйтесь, вы сможете это сделать… Но вам нужно убрать этих людей с дороги. Если вы это сделаете, нашему общему будущему не будет предела”, - заявил Нетаньяху.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в МИД Катара назвали удар Израиля по Дохе «вопиющим нарушением всех международных законов и норм». С резким осуждением выступили Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иордания, Оман и Иран. В заявлениях внешнеполитических ведомств этих стран действия Израиля названы «жестокой агрессией», «трусливым нападением» и «вероломством». Глава ООН Антониу Гуттериш осудил «нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара».

Израиль атаковал столицу Катара Доху