Израиль атаковал столицу Катара Доху

Опубликовано: 09.09.2025 17:53 , Обновлено: 09.09.2025

Израиль во вторник 9 сентября нанёс удар по столице Катара, Дохе. Как сообщили очевидцы и мировые агентства, в городе были слышны несколько взрывов, а над районом Катара поднимался дым. Целью атаки, по данным израильских военных и СМИ, были высокопоставленные чиновники ХАМАС.

Армия Израиля подтвердила в своём заявлении, что провела «целевую атаку на высшее руководство ХАМАС», не уточнив место, но заявив, что были предприняты шаги для минимизации вреда гражданским лицам. В то же время, как передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ХАМАС, удар был нанесён по участникам переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Израильские СМИ, цитируя высокопоставленного чиновника, назвали одной из целей Халиля аль-Хайю, главу ХАМАС в секторе Газа и ведущего переговорщика.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах о прекращении огня, выжила после израильской атаки.

[inf]Катар с начала конфликта в секторе Газа выступает ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС. В Дохе находится политический офис движения, где проживают его высокопоставленные члены, которые и вели переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.[/inf]

В МИД Катара назвали атаку «вопиющим нарушением всех международных законов и норм». С резким осуждением выступили Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иордания, Оман и Иран. В заявлениях внешнеполитических ведомств этих стран действия Израиля названы «жестокой агрессией», «трусливым нападением» и «вероломством».

Глава ООН Антониу Гуттериш осудил «нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара».

Израильский телеканал Channel 12 сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы дал «зелёный свет» на эту атаку. Других подтверждений этому нет.

В то же время офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил: «Сегодняшняя акция против главных террористических вождей ХАМАС была полностью независимой израильской операцией. Израиль её инициировал, Израиль её провёл, и Израиль берет на себя полную ответственность».